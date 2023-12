El pleno del Ayuntamiento de Orihuela aprobó este jueves el inicio del expediente para cambiar la calificación jurídica del Palacio Sorzano de Tejada de bien demanial (servicio público) a patrimonial, por lo que ya podrá permutarse.

La diferencia radica en que los bienes demaniales son propiedad de las administraciones públicas sujetos a un servicio público, mientras que los bienes patrimoniales son también propiedad pública, pero pueden ser adquiridos, gravados y transmitidos. El Consistorio es propietario de un 72,19% del edificio (las plantas primera, segunda, tercera y cuarta), y la Fundación Pedrera de un 27,81%, en base a un convenio de cesión firmado por ambas partes en 2010, aún vigente.

La propuesta la llevó el actual equipo de gobierno de PP y Vox al pleno para rechazar las alegaciones que había presentado la Fundación Patronato Histórico-Artístico de Orihuela que, según el edil de Urbanismo, el popular Matías Ruiz, no iban dirigidas a la calificación patrimonial sino a una posible permuta por otro inmueble, el Molino de la Ciudad, tal y como se había acordado en el pleno de abril de este año con la propuesta que llevó el anterior equipo de gobierno de PSOE y Cs para el cambio de calificación jurídica a patrimonial.

Precisamente, en ese pleno de abril, el PP, paradójicamente, votó en contra de la propuesta del entonces ejecutivo que dirigía la socialista Carolina Gracia con José Aix, de Cs, como edil de Patrimonio. Ahora, es el PP en el gobierno el que continúa el mismo trámite y este jueves votó a favor de que el palacio pase a ser un bien patrimonial susceptible de ser permutado. Un cambio de postura que generó no pocas críticas de la oposición.

"Grotesco"

El más incisivo fue el portavoz de Cs, José Aix, quien, precisamente fue el impulsor de la propuesta del cambio de bien demanial a patrimonial del palacio siendo edil de Patrimonio. Aix recordó que el PP votó en contra del inicio del expediente en abril, que ahora continúa, dirigiéndose al único concejal popular que repite en la bancada popular, Víctor Valverde. «Me preocupa que haya un PP que no tiene criterio y que da bandazos y toma decisiones en función de su interés político, y lo que es bueno para Orihuela hace unos meses, lo es ahora», señaló Aix, que calificó de «grotesco» el cambio de criterio de los populares. «La propuesta que nos hizo entonces a la alcaldesa y a mí la Fundación Pedrera era muy clara, transparente y honesta», incidió.

También se recordó en el pleno la mítica intervención del entonces edil del PP, y ahora asesor, Dámaso Aparicio, cuando en abril, al debatirse este punto, dijo aquello de «le vamos a regalar un palacio a la Fundación Pedrera a cambio de una ruina», en referencia a que la propuesta de PSOE y Cs, entonces gobernando, era la de hacer una permuta del palacio por el Molino de la Ciudad -catalogado como elemento protegible en el PGOU-, del que también es propietario la Fundación Pedrera, que pasaría a ser municipal, en base a un decreto firmado por Aix en septiembre de 2022. Este símbolo de la ciudad fue incluido en 2020 en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra por su "estado de ruina y riesgo de derrumbe". En su interior apenas queda algo en pie, ya que todo el mobiliario fue saqueado.

La fundación quería recuperar la totalidad del palacio del siglo XVIII, de 1.602 metros cuadrados y valorado en casi 3,5 millones de euros, para convertirlo en un espacio museístico dotado con importantes fondos artístico-culturales de repercusión a escala autonómica y nacional.

"Valoración justa"

Precisamente, fue en este asunto en lo que incidió el actual edil de Urbanismo, Matías Ruiz, quien defendió que no ha habido un cambio de criterio al dejar entrever, sin nombrarlo, que su partido se sigue oponiendo a que se haga una permuta de la parte de la que es propietaria el Ayuntamiento del Palacio Sorzano de Tejada por el Molino de la Ciudad. «La propuesta que traemos no es por la permuta, seguimos estando en contra de cómo estaba planteada la permuta en el expediente, es una cuestión de valores que tienen que estar en equilibrio en una operación de permuta, dos bienes que tienen que ser equivalentes en valor y ni en abril de 2023 ni ahora lo están», defendió.

Ruiz señaló que lo aprobado en el pleno de este jueves del cambio del palacio de bien demanial a patrimonial «regulariza una situación atípica». No obstante, ahora que se puede hacer, no descartó la permuta, pero incidió en que sería «con una valoración justa, de igual valor», considerando que el Molino de la Ciudad a cambio del palacio, no lo es.

¿Permuta en Orihuela Costa?

Por su parte, la portavoz del PSOE, y antes alcaldesa, Carolina Gracia, señaló que el Ayuntamiento incumplió las obras para adquirir la propiedad al 100% y había una obligación de solucionarlo. Las obras de adecuación no se llegaron a acometer, por lo que en 2017, la fundación solicitó obtener de nuevo la propiedad del palacio. Ante la negativa del Ayuntamiento, a finales de 2020 acudió a los juzgados para lograr la reversión, alegando que se incumplían las obras de rehabilitación para la puesta en funcionamiento y regulación de una iniciativa cultural en la ciudad. Sin embargo, se desestimó el recurso.

Gracia recordó que había un acuerdo con el Consell para ocuparse de la rehabilitación del Molino de la Ciudad, por lo que no costaría nada a las arcas municipales, y se preguntó «¿por qué no dicen para qué quieren ahora la permuta?».

En este sentido, la socialista dejó entrever que la intención del actual ejecutivo no es permutar el palacio por el Molino de la Ciudad sino por unos bienes que «mucho me gustaría pensar que no van a encontrarse en Orihuela Costa, pero veremos».

«No nos lo van a contar qué pretenden con ese cambio de calificación porque no les interesa, y la duda no está en la familia Pedrera, sino en ustedes». «Nuestra propuesta era blanca, con luz y taquígrafos», zanjó.

Vox se limitó a decir que apoyaba la propuesta y Cambiemos que «ya hablaremos en otros plenos de permutas o no permutas». Finalmente, todos los grupos aprobaron el cambio de calificación jurídica del Sorzano de Tejada que ahora podrá permutarse, ya veremos de qué manera.

Neoclásico

El Palacio Sorzano de Tejada, de estilo neoclásico, cuenta con elementos arquitectónicos sorprendentes como los techos de inspiración árabe de los que cuelgan lámparas de araña, los azulejos y las esculturas.

También es el más visitado en la ciudad después de la Casa Museo Miguel Hernández. Sin embargo, solo los dos primeros pisos -el salón de los espejos y la capilla con un altar de estructura clásica- abren al público y tienen actividad cultural.