Mientras la Generalitat busca una fórmula que dé continuidad a la ejecución de infraestructuras educativas y liquide definitivamente el Plan Edificant, tal y como estaba diseñado por el anterior gobierno autonómico, han transcurrido seis meses de oro en los que la tramitación de las inversiones necesarias ha estado prácticamente paralizada. Al menos en Torrevieja.

La Generalitat solo está trabajando a fondo en las prioridades. Y en el caso de Torrevieja son más prefabricadas. Es el caso de la instalación y puesta en marcha del Colegio Número 15, todavía sin crear en barracones, y la ubicación del IES Número 6, también en aulas provisionales, que en estos momentos funciona como sección delegada del IES Torrevigía en el edificio del Conservatorio Internacional, de titularidad municipal. Ambos deben estar en marcha en septiembre de este año para el próximo curso y entre tanto la administración local deberá aguantar el tirón de una demanda escolar desbordada.

Habitantes

Torrevieja ha ganado en un año 5.700 habitantes. El mayor incremento de todo el país según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística que dejan la población rozando los 90.000 vecinos. En el padrón municipal ese dato supera los 96.000 censados. Es la ciudad con las ratios por aula más elevadas de la Comunidad Valenciana. La matriculación de nuevos alumnos en sus centros educativos es incesante. Sólo desde que comenzaron las vacaciones navideñas debe asumir a 150 alumnos más sobrevenidos. Así, en algunas aulas de Primaria, sobre todo de grupos de tercero y cuarto, el número de alumnos por aula es de 27,28 y hasta 29 alumnos. En el ciclo de secundaria hay clases con 33 y 34 alumnos. Los límites oficiales son de 25 y 30 alumnos por aula en ambos ciclos respectivamente, según ha informado el concejal del área Ricardo Recuero. La Generalitat conoce muy bien la situación, son sus inspectores quienes deben validar la atención educativa con esos números.

Tarde

El Ayuntamiento de Torrevieja se incorporó muy tarde al plan Edificant. Durante el primer mandato del Consell del Botànic el gobierno de izquierdas en minoría rechazó la idea porque consideraba que la estructura municipal carecía de recursos para asumir toda la tramitación de redacción de memorias, proyectos y licitación de ejecución de obras, que es la base del plan. A cambio la Generalitat aporta la financiación y la supervisión de todo el expediente. Sin embargo, en el anterior mandato el gobierno del PP sí mantuvo una estrecha relación con el área de Infraestructuras del Consell presidido por Ximo Puig y anunció, una batería de actuaciones que superaban los 50 millones de euros de inversión.

Obras

El cambio de gobierno en València ha pillado al municipio con las competencias delegadas para la tramitación de la adecuación del Colegio Virgen del Carmen y la ampliación del IES Libertas con nuevos módulos de formación profesional. En este último centro está culminando las obras de urgencia para consolidar un aulario cerrado desde 2017. Pero en cartera quedan muchas actuaciones que también son prioritarias como pendiente desde hace más de una década se encuentra la rehabilitación integral o la construcción de nueva planta, opción a determinar todavía, del IES Las Lagunas, que arrastra graves problemas de deficiencias desde su renovación hace dos décadas, sin recepción de obras.

También es urgente la ampliación del IES Torrevigía y, aunque menos prioritaria, en el mismo listado está pendiente la rehabilitación integral del Colegio Cuba -la promesa es derribarlo por completo y construir uno nuevo en la misma parcela-, y la ampliación del IES Mare Nostrum para que cuente con nuevos módulos profesionales.

Delegar competencias

El Ayuntamiento está convencido de que delegar las competencias es más ágil que esperar a que actúe la Generalitat, aunque el área de Educación considera que el Edificant no ha funcionado como se esperaba y el PP asegura que el 80% de las actuaciones previstas en el programa no se han realizado en la Comunidad Valenciana. Ese porcentaje de incumplimientos es sensiblemente menor en la Vega Baja donde municipios como Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y en menor medida Orihuela, han podido renovar su red de centros educativos públicos en las necesidades más urgentes.

Pero dejar los proyectos solo en manos de la administración autonómica, sin la presión y urgencia municipal tampoco es alternativa, más en una ciudad donde los colegios se crean de inicio en barracones. El mejor ejemplo es el Colegio Amanecer que se levantó en 2004 en barracones y ha estrenado el colegio de «ladrillo» 19 cursos tras el impulso del anterior gobierno del Botànic. O el Colegio Inmaculada, apuntalado desde 2018 y que se está levantando seis años después. Ambas fueron obra de la administración autonómica sin gestión municipal.