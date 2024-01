«Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser». Lo decía Miguel Hernández en su poema «No quiso ser», y el poeta, a buen seguro, suscribiría esas mismas palabras si hubiera sido testigo de la polémica que, a su pesar, ha tenido que vivir la Fundación Cultural Miguel Hernández, la encargada desde hace 30 años, que cumplirá este mes de julio, de divulgar la figura y la obra del poeta oriolano, y también a Miguel como ciudadano, como se encarga de recordarnos el presidente de la entidad, Aitor Larrabide.

Larrabide se encuentra abrumado por la respuesta del mundo de la cultura de todo el país tras dejar la Concejalía de Cultura de Orihuela, que dirige el edil de Vox Gonzalo Montoya, sin la subvención anual que recibe la fundación, de 6.000 euros, con los que sufraga parte de los gastos del prestigioso Premio Internacional de Poesía «Miguel Hernández». El Ayuntamiento de Orihuela, tras la repercusión mediática nacional que tuvo este agravio, rectificó un día después, concretamente fue el alcalde, el popular Pepe Vegara, quien aseguró que la Fundación Miguel Hernández recuperará la subvención. «Se ha solucionado gracias a la presión mediática», sostiene Larrabide. "El alcalde Pepe Vegara me llamó y me dijo que tendría siempre su apoyo, y que si no salía por una parte, el dinero saldría por otra", añade.

Aitor Larrabide ha recibido llamadas y correos de toda España dando su apoyo a la fundación y a la figura del poeta universal. Asociaciones, colectivos, administraciones y distintas personas a título particular han querido mostrar su respaldo a la ingente labor que realiza la Fundación Miguel Hernández desde Orihuela para difundir, y que nunca caiga en el olvido, la figura del poeta quien, además, es el mayor embajador de la ciudad fuera de sus fronteras. Incluso, con subvenciones que, a buen seguro, son mejorables. Bien merece el respaldo institucional del Ayuntamiento.

Ofrecimientos

Los ayuntamientos de Soria y de Rojales han sido de los primeros en ofrecer ayudas a la fundación. Concretamente, los ediles de Cultura de Soria, Jesús Bárez, y de Rojales, Inmaculada Chazarra, coincidieron en ofrecerse para subvencionar a la entidad con los 6.000 euros que, en un principio, le había negado la Concejalía de Cultura de Orihuela, en manos de la formación de extrema derecha.

Ese ofrecimiento no caerá en saco roto, puesto que ambos ayuntamientos, el soriano y el rojalero, han mostrado su interés en organizar actos con la Fundación Miguel Hernández, con la que ya están en conversaciones para llevarlos a cabo. «Esa solidaridad bien merece que respondamos», señala Aitor Larrabide, tras adelantar que está viendo la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos.

Otro apoyo importante estos días ha sido el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien se ha sumado a la ola de respaldo a la fundación del poeta. Larrabide recibió la llamada de la jefa de gabinete de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Pese a que el Ministerio de Cultura no está como patrono de la fundación, en el que sí están la Generalitat, la Diputación de Alicante, los ayuntamientos de Orihuela, Cox y Redován, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, su respaldo público también se verá acompañado con un acto de homenaje a Miguel Hernández que pretende organizar, y en el que quiere que la Fundación Cultural Miguel Hernández esté presente, como confirma su presidente a INFORMACIÓN. «Es un mensaje a la gente que ha negado esta subvención o que puedan reducirla en años posteriores», indica Aitor Larrabide, quien se queda con «el movimiento ciudadano» que se ha creado en Orihuela y en la comarca en apoyo a la fundación.

«Es el primer aviso: hoy es Hernández, mañana Blasco Ibáñez, a la gente que no es de su cuerda, es lamentable» Aitor Larrabide - Presidente Fundación Miguel Hernández

También han expresado su respaldo a la fundación, entre otras, la Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE), la Asociación de Amigos de Miguel Hernández, la Asociación Amigos de Vicente Aleixandre o la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE).

La Asociación Colegial de Escritores de España ha emitido un duro comunicado, en el que además de reivindicar la memoria del poeta, carga contra el edil de Cultura oriolano, Gonzalo Montoya, y señala que «la retirada de la subvención tiene claros tintes ideológicos y es una muestra de intolerancia, de sectarismo y un atentado a la conciencia colectiva y a la memoria democrática no solo de España, sino de nuestra cultura en el ámbito universal».

ACE recuerda que la decisión de origen «justificada con argumentos administrativos no verosímiles» sucede en otros puntos de España, contra obras y autores como Paco Bezerra, Lope de Vega, Almudena Grandes o Virginia Woolf, impulsadas también por Vox.

«Montoya es un mentiroso»

El presidente de la Fundación Miguel Hernández se muestra muy molesto con el edil de Cultura de Orihuela. Lamenta no haber recibido «ninguna llamada o mensaje» de Gonzalo Montoya en estos días. «Este señor ni siquiera se ha dignado a disculparse», señala, enojado.

El edil de la formación ultra se vio obligado a emitir un comunicado tras la polémica en el que señalaba que «ratificamos nuestro total apoyo al legado de Miguel Hernández» y añadía que en este 2024 se abonará la subvención de 2023.

Montoya justificó en un solapamiento de la ayuda, que se concede desde hace más de 20 años, con otra de la Diputación que había pedido la fundación, sin que los técnicos municipales en dos décadas hayan visto nunca tal duplicidad.

Además, la subvención se tiene que aprobar en junta de gobierno. «Es un mentiroso», espeta el director de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larrabide, quien acusa al edil de Cultura de Vox de «no parar de decir mentiras, para él quedar bien tiene que dejar mal a los técnicos».

Montoya, además de ser el primer concejal que no da una subvención a la fundación en más de 20 años, no ha acudido en el último trimestre a ningún acto convocado por la misma. «Él se retrata», manifiesta Larrabide, quien dice defender no solo la figura de Miguel Hernández como poeta, sino también como ciudadano «que parece que es lo que no les gusta a quienes no han dado la subvención», lamenta. Y advierte de que «es el primer aviso: hoy es Miguel Hernández, mañana es Blasco Ibáñez, a la gente que no es de su cuerda, es lamentable».

«Dentro de unos años, nadie se acordará del protagonista principal de este lío, pero de Miguel Hernández sí», zanja.

Polémico

El concejal de Cultura de Orihuela ha sido el triste protagonista, en su corta estancia en el cargo, de varias polémicas. La oposición en bloque exigió hace unas semanas la dimisión de Gonzalo Montoya por "amenazar" a un consejero de Orihuela Cultural. PSOE, Ciudadanos y Cambiemos denunciaron que el concejal de Vox espetó a uno de los consejeros "si no votas a favor, te revoco" por no emitir un voto positivo a la propuesta de programación para 2024. Sus formas en los consejos de Orihuela Cultural han sido objeto de reproche.

La gestión del edil de la formación ultra en la programación cultural ha sido también muy criticada, dando protagonismo a los actos religiosos. Un ejemplo, entre otros muchos, es que programó visitas al relicario de la Catedral por Todos los Santos, pero suprimió "La Noche de las Ánimas", que ambientaba el casco histórico.

Otro agravio: el alcalde se ofrece a dotar del conserje que no da Orihuela Cultural

El alcalde de Orihuela, el popular Pepe Vegara, se desmarca aún más de sus socios de gobierno de Vox en la polémica por la retirada de la subvención a la Fundación Miguel Hernández. Vegara ha ofrecido al presidente de la entidad, Aitor Larrabide, su ayuda para poder dotar de un conserje al edificio de la Fundación Miguel Hernández, en la calle que lleva el nombre del poeta, y que es municipal.

La fundación cuenta con un director y también tiene asignado como personal una conserje. Esta empleada está de baja desde el verano y la empresa municipal Orihuela Cultural contrató a una persona para la sustitución, pero la destinó a otro emplazamiento, denuncia Larrabide.

«El alcalde me ha ofrecido colaborar y ayudarme en la búsqueda de conserje», señala. Se da la circunstancia de que el consejo de Orihuela Cultural lo preside el alcalde y, entre otros consejeros, está el edil de Cultura, Gonzalo Montoya.

La fundación sigue su tarea

La Fundación Cultural Miguel Hernández sigue su labor de difusión del poeta universal. Prepara ya la nueva edición de la Senda del Poeta, con el respaldo del Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj), que dirige actualmente el nuciero Vicente Ripoll (PP). "Ya hemos hablado de la edición de este año y ha mostrado su apoyo a esta iniciativa", señala Larrabide.

Este miércoles, el presidente de la fundación viaja a Jaén donde se celebra el acto de presentación del vigésimo segundo número de "Paraíso, Revista de poesía" y del libro "Ruiseñor de las desdichas, Miguel Hernández y la pobreza", editado por Juan Carlos Abril, José Ángel Leyva y por él, Aitor Larrabide.

El libro, editado por la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Diputación de Jaén a través de la Fundación Legado Miguel Hernández, es el resultado del congreso internacional que tuvo lugar en Ciudad de México en julio de 2022, y en el que participaron algunos de los más destacados estudiosos del poeta oriolano. En sus 206 páginas participan los tres editores y Alberto Enríquez Perea, Carmen Alemany Bay, Luis García Montero, María Auxiliadora Álvarez, Rosina Conde, Blanca Luz Pulido, Carmen Nozal, David Huerta, Eduardo Casar, Eduardo Langagne, José Javier Villarreal, Juan Vadillo y Víctor Toledo.

El evento en el Aula de Cultura del Palacio Provincial jiennense contará con la presencia de África Colomo, vicepresidenta de la Diputación de Jaén, una provincia que ha mostrado siempre su sensibilidad por el poeta oriolano y donde, en Quesada, se guarda el legado del escritor, en un museo que también lleva el nombre de la mujer de Miguel Hernández, Josefina Manresa.