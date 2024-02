Ni está, ni se le espera, al menos a corto plazo, al tercer colegio que debe resolver los problemas de saturación de alumnado que hay en Orihuela Costa. Un colegio, el tercero, en barracones, previsto desde diciembre de 2022 por la Generalitat para asumir la enorme demanda escolar que hay en el litoral y que tienen que absorber, como pueden, los dos colegios actuales de la zona, Playas de Orihuela y Los Dolses.

El cambio hasta de cuatro solares para ubicar estos barracones estuvo detrás de este retraso, pero solo en un principio, puesto que el actual equipo de gobierno, de PP y Vox, decidió una parcela ya hace meses sin que se haya iniciado ningún tipo de trabajo, pese a que el Consell sí se dio prisa con esta necesidad y en abril de 2023 adjudicó la inversión en prefabricadas y su instalación por 1,2 millones de euros.

El alcalde, Pepe Vegara, anunció que el colegio en barracones estaría en octubre "como muy tarde", después el edil de Urbanismo, Matías Ruiz, lo retrasó al segundo semestre del año pasado y finalmente, como publicó este diario, no está previsto que se estén instaladas las prefabricadas hasta septiembre.

El PSOE tiene claro cuál es el motivo de este retraso, y no es otro que, tras acceder al expediente, ha podido comprobar que la parcela que en el pasado mandato se estableció como la ideal para ubicar los barracones del tercer colegio, en la calle Madreperla, se plantea para construir allí el Centro Cultural prometido en Orihuela Costa. "Ya se ha demostrado que Los Dolses era la opción más lenta de ejecutar y más costosa económicamente, tal y como avisamos, y solo descartaron la parcela que nosotros dispusimos porque supuestamente allí se construirá el futuro Centro Cultural", ha explicado la edil socialista María García.

Se trata de la parcela ubicada en la calle Madreperla, que el anterior gobierno de PSOE y Cs, siendo García edil de Educación entonces, escogió finalmente como la mejor ubicación. "Estoy segura de que de haber seguido con la parcela de la calle Madreperla ese centro ya estaría en marcha, pues solo necesitaba asfalto y poner las acometidas de agua y luz necesarias", afirma María García. "Anteponen su promesa electoral de Centro Cultural en la Costa, aunque eso suponga el retraso del nuevo colegio", denuncian los socialistas.

El actual Ejecutivo decidió cambiar esa ubicación por otra en la calle Níspero para construir el tercer colegio por considerar este último solar el más adecuado.

Retrasos

Para la socialista, los hechos demuestran que tanto PP como Vox "no han hecho más que mentir y excusarse en la herencia recibida y lo único que están demostrando es que se han equivocado". Así, pone en duda que el tercer colegio para Orihuela Costa se pueda construir en un breve tiempo, puesto que ni siquiera se ha aprobado aún el presupuesto para 2024, cuyo paso por pleno se está retrasando más de lo esperado. "Lo que no han contado a los directores de los centros de la Costa es que sin presupuesto no tienen dinero suficiente para adecuar la parcela y licitar una obra de esa envergadura llevará meses, más el tiempo de ejecución", señala.

Con el cambio en el gobierno municipal en junio de 2023 se planteó que la intervención para adecuar la parcela para ubicar las aulas prefabricadas del tercer colegio de la Costa suponía un presupuesto estimado en 60.000 euros. No obstante, a estas alturas, esa cifra habrá ya aumentado.

Por lo tanto, considera que los cambios de ubicación que se hicieron en el último año, por parte de PSOE y Ciudadanos, fueron intentando buscar la alternativa "más rápida" para poder atender la urgente necesidad que tiene los centros para acoger a los escolares en condiciones y no seguir dando clases en los pasillos, ni usar las aulas para otros usos ni las bibliotecas para impartir las lecciones, como está sucediendo en los dos colegios de Orihuela Costa por la saturación de alumnado que tienen.

Gran saturación

Cuentan con más de 700 alumnos cada uno, las ratios de alumnos por aula disparadas, los dobles turnos de comedor sin dar abasto y todas sus instalaciones ocupadas por aulas, desde lo que deberían ser salas de profesores a bibliotecas.

Los Dolses, además, funciona con el lastre de aulas prefabricadas y deficiencias en el propio centro desde hace muchos cursos, porque fue concebido como un centro de línea dos (dos grupos por curso) y aloja tres líneas. El contrato de la Generalitat que pretendía mejorar algunas de sus instalaciones ha quedado desierto.

Para la edil socialista este gobierno está siendo "muy irresponsable" con esta decisión, "que no fueron capaces de explicar en octubre cuando plantearon una modificación de crédito, que ya avisamos, sería insuficiente", denuncia.

Desde el PSOE, además, señalan que no es incompatible ubicar el colegio N.º 20 en la calle Madreperla y que después, cuando el nuevo centro en barracones esté hecho, construir allí el Centro Cultural. "A día de hoy ni existe el proyecto de Centro Cultural ni hay presupuesto para ejecutarlo, así que creo que ya han perdido mucho tiempo, y les pido que reconsideren la parcela y hagan lo mejor para los escolares de Orihuela Costa", ha zanjado María García.

Varios cambios de parcela

La parcela para acoger el centro en prefabricadas que ha escogido el Ejecutivo oriolano es suelo dotacional en la calle Níspero, anexo a la avenida de las Brisas, que conecta la vía parque de la N-332 con Villamartín y el centro comercial La Zenia Boulevard. Es la misma que alojó durante 16 cursos los barracones del colegio Playas de Orihuela. El terreno ocupa una vaguada con arrastre de escorrentías de lluvia.

El nuevo colegio está diseñado en planta baja y una altura y capacidad para dos líneas: dos grupos por curso y 400 alumnos, comedor, patio e instalaciones comunes, con un plazo de ejecución de dos meses que dio la Generalitat para el montaje de los barracones.

El Ayuntamiento de Orihuela primero descartó esa opción de la calle Níspero en el pasado mandato. Luego la planteó en la explanada de aparcamiento municipal frente al Centro Comercial Zenia Boulevard. Pero hubo de buscar otra parcela, ya que rebajaba «el número de aparcamientos públicos que fija el PGOU para esa zona comercial». Fue entonces cuando se decantó por un terreno en la calle Madreperla y, finalmente, volvió a la calle Níspero.