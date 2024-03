La empresa del primer parque solar aprobado de la Vega Baja se ofrece para dotar a la desaladora de Torrevieja

La promotora de la planta solar Vega del Segura con 82 megavatios de potencia pico instalada se ha ofrecido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para suministrar energía a la desaladora de Torrevieja. La iniciativa del fondo de capital de renovables Evergood Capital llega cuando el anteproyecto del Gobierno para realizar una planta solar sobre 200 hectáreas de terreno agrícola en San Miguel de Salinas para abaratar el coste de la producción de agua desalada del mar en Torrevieja ha generado gran rechazo social en el municipio. El domingo pasado 3.000 personas se echaron a la calle para exigir que el Miteco busque otro emplazamiento. Acuamed, empresa estatal que gestiona las desaladoras del Estado en la cuenca mediterránea, ya conoce esta propuesta en firme y la está estudiando.

Un momento de la manifestación en San Miguel de Salinas / Matías Segarra

Tramitación estatal

El Parque Solar Fotovoltaico Vega del Segura es el único de tramitación estatal, por su entidad, que cuenta con evaluación ambiental favorable en la comarca, obtenida el pasado mes de diciembre. Desde que comenzó la fiebre por las renovables tanto la Generalitat como el Estado han descartado numerosos proyectos de parques solares en el Bajo Segura por motivos medioambientales al plantearse en zonas forestales o junto a los espacios protegidos de Sierra Escalona y su entorno.

Características

Como avanzó INFORMACIÓN, el parque solar Vega del Segura está diseñado con una inversión aproximada de 70 millones de euros y ocupará 174 hectáreas en los municipios de Almoradí, Algorfa y San Miguel de Salinas. Inició el procedimiento de autorización en mayo de 2021 y en diciembre de 2023 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Generalitat resolvió favorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto. La superficie inicial de 311 hectáreas fue rebajada a 174 a raíz de las alegaciones de grupos ecologistas.

Ventajas

Varios factores podrían hacer que Acuamed valorara con detenimiento la oferta de Evergood más allá de los problemas jurídicos que plantea. El primero es que ya cuenta con la autorización principal, la ambiental. Otro punto a su favor es que ya dispone de contratos firmados de opción de arrendamiento a largo plazo con todos los propietarios de suelo por un período de 40 años, lo cual descartaría las expropiaciones de la planta prevista por el Estado. Ventaja adicional es la gran similitud en potencia instalada respecto a la prevista por Acuamed, y aunque ahora contempla su punto de evacuación de energía en la subestación de Rojales, es incluso más económico hacerlo en la subestación de La Marquesa, la que transporta la energía hasta la desaladora.

Localización

La localización de la parte sanmiguelera del parque solar Vega Baja está muy próxima a los terrenos que ha planteado el Gobierno para su planta pública. La distribución de superficies de la infraestructura privada es de 20 hectáreas en Algorfa, 98 en Almoradí y 56,5 en San Miguel de Salinas. Una distribución, según indican fuentes de la empresa, que disminuye su impacto en cada municipio y «cumple los porcentajes marcados por la Comunidad Valenciana del uso racional y ocupación del suelo». Las mismas fuentes aseguran que una vez cuenten con la autorización administrativa y de construcción y las licencias de obra «la planta podría empezar a construirse para dar electricidad a la desaladora de Torrevieja en autoconsumo en meses».

Manifestación en San Miguel de Salinas contra la planta solar de la desaladora / Matías Segarra

El fondo de inversión considera que es «la mejor alternativa» para sustituir a la fotovoltaica proyectada por Acuamed y el Miteco para dar electricidad renovable a la desaladora de Torrevieja «al tener un tamaño y localizaciones similares». Esto evitaría tener un doble impacto a nivel urbanístico -el proyecto del Miteco también afecta a casas de campo y primeras viviendas-, y «no tendría impacto a nivel social con expropiaciones forzosas a habitantes y agricultores locales». Y añade que haría posible por su avanzado estado de desarrollo que la planta desaladora «pudiese consumir energía renovable antes de lo previsto».

Localización de la planta solar de promoción privada Vega del Segura. En rojo la superficie aprobada. En negro la descartada. A la izquierda, la laguna de Torrevieja / BOE

Inconvenientes

La iniciativa, sin embargo,tiene algunos inconvenientes. Los proyectos de Acuamed para plantas solares que ayuden a rebajar el coste energético de la desalación han recibido fondos europeos Next Generation, pero si la planta no es pública el Gobierno no recibirá el dinero. Un modo de asumir el proyecto privado podría ser sacarlo a licitación y que Evergood se haga con el contrato de construcción y explotación considerando que es la única oferta que cumpliría con las características. También que la Administración central fuera propietaria de un porcentaje de la iniciativa.

Si bien Acuamed ya ha invertido más de 700.000 euros en la redacción del proyecto que sería a descartar. El objetivo de la planta solar que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la desaladora de Torrevieja, es abaratar el coste de producción en 4 céntimos el metro cúbico. El Gobierno tiene contratado un gasto energético de 50 millones de euros al año para producir 80 hectómetros anuales de agua en Torrevieja.