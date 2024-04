"La Semana Santa recibirá 125.000 euros igualándose a la de Moros y Cristianos"

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha querido dejar pasar la Semana Santa para dar cuentas de los reproches que se expusieron en el pregón, cuando José Sáez Sironi, presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías, recriminó que la ayuda que se recibe por parte del Ayuntamiento para una celebración declarada de Interés Turístico Internacional -que además supone una repercusión económica para el municipio de 10 millones de euros- es la misma que hace 10 años, reduciéndose ahora en un 30%.

Fue lo que después se convirtió en un grito de auxilio ante una ayuda insuficiente por parte del Consistorio que el mismo Sáez Sironi expuso en una entrevista con este periódico.

El regidor también repasa el proyecto de presupuestos tras nueve meses de trabajo para que el municipio actualice sus cuentas después de más de cinco años. "Hemos sido capaces de ponerlos en marcha, y van a ayudar mucho a Orihuela", recalca, al mismo tiempo que insiste en "el endeudamiento es uno de los mecanismos legales para que podamos invertir". Lo que tanto tiempo ha estado esperando el municipio "llega por fin, permitiendo no solo hacernos crecer, sino cuadrar muchos contratos y actualizar precios poniendo orden en nuestra ciudad".

PREGUNTA: ¿Qué ha ocurrido con la subvención que percibe la Junta Mayor de la Semana Santa?

RESPUESTA: El problema que tenemos con la Semana Santa, o que ha habido, no es que el Ayuntamiento haya rebajado la subvención, ni que no les llegara el dinero, sino que tuvieron que devolver una parte que se les adelantó porque no pudieron justificarla correctamente. Es decir, la junta presentó un proyecto de 126.700 euros. A la hora de optar a la subvención de 115.000, presentaron unos gastos de 100.811, de los que han justificado 79.535. Se les entregaron 92.000, por lo que tienen que devolver 12.464 euros. Evidentemente esto es una subvención pública, y si no justificas el dinero lo tienes que devolver. Esto es lo que ha ocurrido este año. Es cierto que ha habido algún cambio de criterio por parte de Intervención, pero la relación de gastos que son subvencionables están muy claros.

P: ¿Qué pasa con el incremento que piden?

R: Va contemplado en el nuevo presupuesto, con un aumento de 10.000 euros hasta alcanzar los 125.000, igualándose a la de Moros y Cristianos, que percibe un incremento de 15.000, dándose además la circunstancia de que esta fiesta de Interés Turístico Nacional cumple 50 años.

P: ¿Pasan a ser dos de las subvenciones directas más voluminosas?

R: Al final son las dos grandes fiestas del municipio. Son las que tienen interés turístico, y las que sacan a Orihuela de Orihuela, siendo las que tienen más repercusión económica.

P: ¿Qué opina de las críticas que la oposición está realizando al proyecto de presupuestos, afirmando que se hipoteca a Orihuela los próximos 15 años?

R: Aquí cada uno hace su trabajo. Lo que está claro es que Orihuela necesita inversión. Lo de la hipoteca es una falacia y es generar alarmismo. No, no vamos a hipotecar ningún Ayuntamiento ni a endeudarlo durante 15 años. Vamos a gestionar una línea de préstamo e iremos pagando intereses en función de lo que vayamos gastando en inversiones. Cualquier empresa, o en casa, para crecer necesita financiación externa. No es nada extraño. El Ayuntamiento de Orihuela tiene una capacidad de endeudamiento muy superior a la que vamos a gestionar desde el presupuesto de este año. Estamos hablando de abrir una línea de préstamo, con condiciones de intereses que el Consistorio puede asumir perfectamente. Vamos a mejorar la vida de todos los oriolanos, haciendo una serie de inversiones que son necesarias para que Orihuela esté mejor. Tenemos que ser capaces de hacer el esfuerzo.

P: ¿Cuándo empezarán a pagarse esos intereses?

R: Empezaríamos a pagar cuando vayamos disponiendo de las cantidades, antes de 2025, por supuesto. Ya estamos trabajando para que este año se puedan ejecutar algunas de las inversiones que hay preparadas, y espero que prácticamente todas estén iniciadas.

P: ¿Qué intereses se pagarían por esas inversiones?

R: Estamos todavía negociando con los bancos para obtener las mejores condiciones, aunque prácticamente está todo cerrado. Que no le quepa a nadie la menor duda de que va a ser un tipo de interés conveniente para todos.

Pepe Vegara, alcalde de Orihuela / TONY SEVILLA

P: ¿Se van a subir impuestos?

R: Esta es otra de las cosas que conviene aclarar. El Ayuntamiento lo que está haciendo es una recatastración del término municipal. Eso no implica que vayamos a subir los impuestos. En lo que tiene que ver con el IBI, seguramente el tipo no se va a tocar. Lo que sí que estamos haciendo es que cada vivienda o construcción esté valorada de acuerdo con el valor catastral real, ya que está muchos años sin revisarse. Hay que poner cierto orden. Esto no va a suponer un incremento de impuestos, pero sí un aumento de los ingresos del Ayuntamiento. Y luego está la ordenanza fiscal que tiene que ver con la recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos. La ley establece que 2025 sea el último año para que sean los usuarios, y no los ayuntamientos, los que paguen el total del coste de la gestión. Nosotros hemos demorado todo lo que hemos podido.

P: ¿Cuánto se espera recaudar con estas dos medidas?

R: Entre 12 y 14 millones de euros. En concreto, con las basuras entre 8 y 10, que es lo que nos cuesta. Lo del catastro es más complicado de calcular porque habrá algunas viviendas, la mayoría sobre todo en la Costa, que van a incrementar su valor, pero otras, en pedanías, que pueden disminuir. Pero podemos decir que en torno a 4 millones.

P: ¿Cuándo estarán en vigor los presupuestos?

R: A finales de mayo, primeros de junio en el peor de los casos. Estamos intentando adelantar, pero al final hay unos plazos legales que son impepinables. La Administración tiene su tiempo.

P: Por último, la presidenta de Orihuela Sin Barreras le ha remitido un escrito para que pida disculpas públicamente por no garantizar la accesibilidad en el acto de recepción del Caballero Cubierto. ¿Quiere aprovechar la ocasión?

R: Todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que el tema de la accesibilidad me preocupa especialmente. Donde he estado he trabajado en la facilitación del acceso de todas las personas con capacidades diversas. Desde la Asociación de Moros y Cristianos puse en marcha el Observatorio de la Accesibilidad. Cabe recordar que mis empresas tienen premios a la accesibilidad. ¿Tengo que pedir disculpas por lo del sábado? No tengo ningún empacho en pedir disculpas ni en rogar a las personas que se sintieran mal que disculpen al Ayuntamiento. Es verdad que había una zona que no tenía fácil acceso. El cóctel estaba en el claustro de Santo Domingo, con acceso, y en el patio, donde no había accesibilidad. Lo lamento profundísimamente, y garantizo que es algo que no volverá a pasar. Ellos tienen que poder acceder a cualquier zona.