Una recepción del Caballero Cubierto no accesible

La presidenta de la Asociación Orihuela sin Barreras y síndica de la Gloriosa Enseña del Oriol en 2013, Carmen Díaz Martínez, ha remitido una queja a Alcaldía, Protocolo y Festividades por el acto de recepción del Caballero Cubierto, donde no se tuvo en cuenta la accesibilidad.

Díaz Martínez acudió el pasado sábado como invitada al acto protocolario que se celebró en el claustro de la Universidad del Colegio Santo Domingo en honor al Caballero Cubierto de este año, Antonio Martínez-Canales. Lo hizo como cada año desde que fue nombrada síndica hace once años, pero en esta ocasión tuvo que abandonar el acto antes de tiempo.

Al intentar pasar al lugar donde se sirve el habitual ágape, no se habían puesto rampas al lado de los escalones. "Yo voy en silla de ruedas, por lo que al no poder acceder me fui a casa", explica, al mismo tiempo que describe que fue "una situación muy desagradable" que le hizo sentir "malestar y ansiedad".

"El Ayuntamiento está obligado a aplicar la normativa vigente en materia de accesibilidad en todos los actos públicos que organice", continúa. Sin embargo, esta vez se incumplió la ley que obliga a que los actos públicos sean accesibles, algo que nunca le había ocurrido hasta ahora en esta celebración, lamenta.

Además, manifiesta que la única respuesta que tuvo por parte de la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, que "se interesó por solucionar el problema que me estaba afectando", fue que a ese espacio solo podían acceder Caballeros Cubiertos, Síndicos y autoridades. "¿Puede aclararme la edil en cuál de esos grupos me encuentro yo?", se pregunta Díaz Martínez.

"Me parece una falta de conocimiento a todos los niveles y, todavía más, una grave falta de respeto no presentando disculpas de ningún tipo", prosigue.

Por ello, "estando invitada y confirmada mi asistencia, tras el primer acto, me marché a casa, sola y en grave estado emocional", recuerda. Ni siquiera participó en la procesión posterior del Santo Entierro porque "no me encontraba con ánimos".

Finalmente, ha pedido tanto a Alcaldía como a Protocolo y Festividades que pidan disculpas públicamente, ya que, además de síndica, representa a la Asociación Orihuela sin Barreras, que trata de eliminar los obstáculos urbanísticos y arquitectónicos que se encuentran las personas con movilidad reducida.

Además, este año por primera vez el Ayuntamiento ha adjudicado a una empresa la organización de este multitudinario acto por más de 30.000 euros para que todo estuviera en perfecto estado, a falta de que los pliegos de condiciones del contrato recogiera la accesibilidad.