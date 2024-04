Acciona recurre contra la adjudicación a Ferrovial-Sacyr de la obra de ampliación de la desaladora de Torrevieja

Acciona ha presentado un recurso ante la jurisdicción especial del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ante la decisión de Acuamed de adjudicar las obras de ampliación de la desaladora de Torrevieja a la UTE formada por Ferrovial-Cadagua y Sacyr por casi 90 millones de euros (IVA incluido).

La decisión de Acciona, que es la que construyó la planta y la que la opera desde 2014, se ha producido un día después de que la empresa pública que gestiona las desaladoras del arco mediterráneo, diaria a conocer la adjudicación. El TACRC suele prolongar su resolución durante un mes. Puede hacer dos cosas: rechazar el recurso y validar la decisión de la firma estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica o retrotraer el procedimiento de adjudicación al momento de la presnetación de la oferta económica. Lo que retrasaría el arranque de las obras.

Como avanzó INFORMACIÓN, la mesa de contratación Acuamed decidió excluir la oferta de Acciona Agua del concurso para la ejecución de la obra de ampliación y explotación de la desaladora de Torrevieja al no poder justificar, a juicio de los técnicos, la baja anormal en su oferta económica de un 37,8% sobre el precio de licitación de un contrato valorado en 108 millones (Iva excluido).

La obra impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), al que pertenece la empresa pública Acuamed, tiene el objetivo de incrementar en un 50% la producción de agua desalada del mar. De los 80 producidos en la actualidad pasaría a 120 hectómetros anuales, con destino preferente al abastecimiento de riego para las comunidades de regantes del Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) en Murcia, y en menor medida, Alicante. Además, el contrato incluye la explotación de la planta durante cuatro años, que debe hacerse compatible con las obras de ampliación.

Trece millones menos

La propuesta económica presentada por Acciona era de 60,7 millones de euros (IVA excluido), 8 millones menos que la segunda plica más económica que encabeza Becsa entre las seis presentadas. Como avanzó INFORMACIÓN, la oferta técnica de Ferrovial ha sido valorada como la mejor en la fase del concurso sujeta a juicios de valor, aunque la propuesta económica tiene mayor relevancia en la baremación final: 50 puntos, sobre los 30 de la técnica.

A este contrato millonario concursaban Acciona; UTE CA Infraestructuras-Gomsl y Becsa; UTE Cobra Infraestructuras Hidráulicas-Dragados y Drace Geocisa; UTE Lantaria Aguas, Comsa y Copasa; y UTE OHL y GS Inima.

Los técnicos que han valorado que la plica económica de Acciona y la justificación de la baja que han realizado "no garantiza la ejecución del contrato del servicio con total garantía para Acuamed al no poder demostrar su viabilidad".

Actual operadora y constructora

Acciona, empresa que ganó el concurso de construcción de la planta en 2006 y la explota desde 2014, ya alegó ante la propia mesa de contratación que la temeridad es una mera regla estadística y que si esta empresa no resultara adjudicatario del concurso "el perjuicio para la administración sería de unos 13 millones de euros".

En sus alegaciones la multinacional justifica que puede reducir el precio porque es más competitiva que otras empresas al contar con sinergias de recursos en la zona tanto en construcción como en operación y mantenimiento y sistema de compras corporativo, cosa que les permite obtener descuentos complementarios por volumen en adquisición de equipos, repuestos o reactivos, además de contar con una economía de mayor escala que le facilita lograr acuerdos marco con diversos proveedores.

Los técnicos que han valorado la plica, sin embargo, consideran que esa "no representa una ventaja en sí misma, ya que el resto de licitadores disponen en mayor o menor medida de sistemas similares" y además Acciona no llega a cuantificar el ahorro.

Visita de Pedro Sánchez a las instalaciones de la desalinizadora de Torrevieja el pasado mes de febrero / Alex Domínguez

Experiencia

También hace valer la actual operadora de la planta su protagonismo en la construcción y explotación de la infraestructura como una ventaja económica que explica su baja. Señala que ya participó en la programación y la ingeniera de software de la planta conoce el proyecto y que pueden presentar una oferta de programación del sistema de control que mejore el coste de las realizadas por personal externo al contrato.

Medios materiales y personal

Acciona opera y mantiene desde hace más de 10 años la desaladora de Torrevieja, recuerda que ya dispone de los medios materiales exigidos en el pliego de condiciones sin tener que adquirirlos, y que almacena en la planta los repuestos necesarios para la ejecución del contrato valorados en 733.665 euros lo que supone un ahorro para la empresa.

Acuamed por su parte señala que el proyecto actual necesita de un montante superior y recuerda que el "equipamiento" forma parte del activo de la planta y no es propiedad de Acciona, por lo que no puede ser entendido como ahorro. Además de aclarar que la rebaja económica que justifica la empresa por la integración de su equipo de trabajadores - que pasan de los 16 actuales a 28-, por su adaptación al "diseño de actividades conjuntas para eliminar ineficiencias" en la planta está expresamente prohibido en el pliego de condiciones. La mesa de contratación es especialmente crítica en este aspecto de la plica en la que Acciona no considera que tenga que ampliar las instalaciones para las oficinas de la plantilla en la misma medida que la planta y se lo ahorra en su oferta.