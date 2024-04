La Generalitat suprime más 7OO plazas de cursos de español de la Escuela Oficial de Idiomas de Torrevieja

Sueña Torrevieja y el PSOE han reclamado al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) que defienda los recursos y oferta educativa que ofrece en estos momentos la Escuela Oficial de Idiomas de Torrevieja. La Conselleria de Educa justifica la desaparición de 244 grupos, 8.450 plazas y 61 profesores de las Escuelas Oficiales de toda la Comunitat Valenciana en que hay clases con presencia mínima de alumnos. No obstante, señalan ambas formaciones uno de los recortes más severos se da en “español para extranjeros”, un idioma que en Torrevieja cuenta con listas de espera de 2.000 personas. Docenas de alumnos matriculados en la Escuela de Idiomas de Torrevieja, encabezados por su director, se concentraron ayer miércoles en contra la decisión de la Generalitat, bajo el lema principal de que "recortar no es integrar" y con carteles que recuerdan que el aprendizaje de idiomas no debe ser un privilegio.

Recursos

En este sentido, tanto el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper como la portavoz socialista Bárbara Soler, que además está al frente de la Secretaría del área de Residentes Extranjeros de la ejecutiva del PSPV, han apoyado presencialmente las concentraciones de profesores y alumnos de las EOI.

Samper recuerda que la Conselleria de Educaciónha decidido eliminar 19 grupos en Torrevieja lo que suponen 729 plazas de alumnos. Desaparecerán 17 grupos de español, uno de alemán y otro de valenciano lo que pone en riesgo, señala, la continuidad para el curso 2024/2025 de un gran número alumnos que ya están cursando en la actualidad sus estudios.

un momento de la protesta de este miércoles en la Escuela Oficial de Idiomas de Torrevieja con la participación de cientos de alumnos, además del equipo directivo / D. Pamies

Apoyo

Sueña Torrevieja ha pedido el apoyo del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón y de todos los grupos municipales a través de una moción a pleno para solicitar al gobierno de PP y Vox que dé marcha atrás en su decisión y manifiesta su máximo reconocimiento y apoyo a los alumnos, docentes y personal de la Escuela Oficial de Idiomas de Torrevieja ante esta grave decisión. Añade que “Torrevieja, como quinta ciudad de la Comunidad Valenciana, vuelve a sufrir el menosprecio del gobierno del PP y Vox con esta decisión". Son “unos recortes históricos en educación pública que van a ir a más a lo largo de la legislatura y van a poner en peligro la educación pública de nuestro municipio y de la Comunidad Valenciana en su conjunto”.

Recorte

Por su parte, Bárbara Soler señala que el conseller “Rovira se escuda en la falta de alumnos para los severos recortes que plantea, cuanto lo cierto es que el español para extranjeros es uno de los servicios más demandados. En Torrevieja, con una amplísima población extranjera -en torno al 50% del censo de más de 90.000 empadronados- y una EOI que lleva años solicitando la ampliación de plazas en esta especialidad, los grupos van a pasar de 29 a 12. Y no es la única ciudad donde las listas de espera para aprender castellano superan con creces a los que finalmente consiguen matricularse; Alicante o Valencia no se quedan atrás”.

Aprender castellano

La portavoz del grupo municipal socialista asegura que hay una cantidad importante de ciudadanos que precisan aprender castellano para poder acceder a la residencia o encontrar trabajo en nuestra Comunidad. “Puede que precisamente este sea el problema”, señala Soler, “el recorte es evidente que tiene un trasfondo ideológico; el castellano porque va dirigido a migrantes. Por su parte, el árabe, el valenciano o el vasco -que prácticamente desaparece de forma presencial- se han visto duramente afectadas por los recortes porque son lenguas minoritarias o se consideran lenguas “sospechosas”.

Un momento de la protesta con miembros del PSOE y Sueña Torrevieja / D. Pamies

Voluntarios

Soler ha anunciado que varios miembros del Partido Socialista de Torrevieja se prestarán voluntarios el curso que viene para ofrecer intercambio de idiomas y clases de español para extranjeros a residentes y migrantes. “Educación debería proveer a los ciudadanos que lo necesiten de este servicio público. Sabemos que nuestro voluntariado está muy lejos de ser suficiente para la demanda existente pero no vamos a permitir que las personas que necesitan aprender el idioma se queden aún más atrás. En la medida de lo posible, buscaremos los medios y ayudaremos”. La portavoz, matizó que no se trata de una cuestión ideológica sino “de justicia y necesidad” y animó a los ciudadanos a unirse a estas actividades, tanto para enseñar como para aprender.