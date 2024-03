Ofertas de última hora por menos de 50 euros: estos son los vuelos más baratos desde Alicante para esta Semana Santa

La Semana Santa es el momento ideal para tomar un breve respiro de la rutina y explorar nuevos destinos. Afortunadamente, desde Alicante, tienes a tu alcance opciones increíblemente económicas para volar hacia destinos europeos llenos de historia, cultura y belleza.

Con vuelos por menos de 50 euros hacia diferentes ciudades del Reino Unido y Bélgica, puedes planear una escapada inolvidable esta Semana Santa sin afectar demasiado tu bolsillo. Aquí te ofrecemos una guía para aprovechar al máximo dos o tres días en Londres, Nottingham, Glasgow y Ostende.

Vuelos baratos desde Alicante para Semana Santa

Londres, Reino Unido (desde 28 euros)

Esta Semana Santa aún estás a tiempo de conseguir un vuelo desde Alicante hasta Londres por solo 28 euros. Una vez allí, y si vas a estar dos o tres días, no puedes perderte sus iconos culturales. Dedica el primer día a visitar los símbolos emblemáticos de la ciudad, como el Big Ben, la Torre de Londres y el Puente de Londres.Todos puedes verlos desde fuera y sin gastar ni un euro.

Una de las imágenes más icónicas de Londres. / PIXABAY

El segundo día en Londres aprovecha para ver alguno de sus museos más conocidos con entrada gratuíta como el Museo Británico, la Galería Nacional y el Museo de Historia Natural. Por la tarde, relájate en alguno de los parques de la ciudad, como Hyde Park o Regent's Park, donde la primavera se manifiesta en todo su esplendor.

Nottingham, Reino Unido (desde 29 euros)

Otro de los vuelos más económicos que puedes coger en Alicante estos días es el que te llevará hasta Nottingham, también en el Reino Unido. Por menos de 30 euros podrás llegar hasta este bonito rincón y una vez allí te recomendamos visitar su castillo y descubrir las leyendas de Robin Hood.

Nottingham es otro de los destinos que puedes conocer esta Semana Santa volando barato desde Alicante. / PIXABAY

Si tienes tiempo, aprovecha tu escapada de Semana Santa para hacer una excursión al legendario bosque de Sherwood, a unos 30 minutos en coche desde Nottingham. Es un lugar excelente para hacer caminatas y sumergirse en la naturaleza.

También te recomendamos explorar las cuevas de la ciudad. Y es que Nottingham se asienta sobre un laberinto de cuevas, algunas de las cuales se pueden visitar. No te pierdas la Cueva de Mortimer's Hole y descubre una parte única de la historia de la ciudad.

Glasgow, Escocia (desde 34 euros)

Esta Semana Santa también puedes ir a Glasgow desde Alicante por solo 34 euros el vuelo de ida. Allí podrás disfrutar de la gran oferta cultural de esta ciudad. No te pierdas el Kelvingrove Art Gallery and Museum, uno de los museos más visitados de Escocia, donde podrás disfrutar de arte, historia y exposiciones naturales, todo bajo un mismo techo y gratis. La ciudad es también hogar de la obra de Charles Rennie Mackintosh, cuyo estilo distintivo puedes apreciar en la Glasgow School of Art.

Glasgow, otro de los destinos a los que puedes volar barato desde Alicante esta Semana Santa. / PIXABAY

Esta ciudad es conocida por su animada vida nocturna y ha sido nombrada Ciudad de la Música por la UNESCO, por lo que ofrece una escena musical vibrante. Desde pubs tradicionales escoceses con música en vivo hasta salas de conciertos emblemáticas como el Barrowland Ballroom, hay para todos los gustos. El bohemio West End está lleno de cafeterías independientes, tiendas vintage.

Ostende, Bélgica (desde 48 euros)

Otro de los destinos a los que puedes llegar por poco dinero esta Semana Santa es la ciudad de Ostende, en Bélgica. Los vuelos hasta allí solo te costarán 48 euros y en la zona podrás disfrutar de un paseo por sus playas, aunque hará frío estos días. También puedes aprovechar la visita para visitar el museo Mu.ZEE, una galería de arte moderno y contemporáneo perfecta para los amantes del arte.

Ostende tiene una rica herencia artística, no en vano, es la ciudad de James Ensor, uno de los pintores belgas más famosos. Por último, si tu visita coincide con el mercado nocturno, disfrutarás de una experiencia cultural única, con puestos de comida, artesanías y actuaciones en vivo.

Viajar desde Alicante en Semana Santa por menos de 50 euros el vuelo te abre las puertas a explorar algunas de las ciudades más fascinantes de Europa. Desde la cosmopolita Londres hasta la cultural Glasgow, pasando por la legendaria Nottingham y la relajante Ostende, cada destino promete una escapada de Semana Santa llena de descubrimientos.