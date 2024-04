Así es el "Caribe de Europa": playas vírgenes más cerca, más baratas y más auténticas

El Mar Caribe es uno de los referentes mundiales de playas idílicas de aguas cristalinas. Si embargo, no es necesario cruzar el charco para disfrutar de arenales de este tipo. Mucho más cerca hay otra posibilidad que nada tiene que envidiar a República Dominicana, Cuba o Puerto Rico. Se trata de Albania, uno de los países más desconocidos y al mismo tiempo más fascinantes del viejo continente. No en vano, muchos lo conocen ya como "El Caribe de Europa" y motivos para este apelativo no le faltan.

Albania es un destino que sorprende por su belleza natural, sus espectaculares playas y su rica historia. Este país, situado en la península balcánica, ofrece desde playas vírgenes y paisajes montañosos hasta castillos y ciudades llenas de historia.

Organizar un viaje a Albania requiere algo de planificación, pero sin duda vale la pena el esfuerzo. Te contamos cómo prepararlo para que te salga lo más barato posible y para que no te pierdas nada.

Viaje a Albania: lo que debes saber antes de ir

La mejor época para visitar Albania es entre mayo y septiembre, cuando el clima es cálido y soleado, ideal para disfrutar de las playas y el aire libre. Sin embargo, si prefieres evitar las multitudes, considera viajar en mayo o septiembre y evita los meses de verano.

En cuanto a la documentación necesaria, los ciudadanos españoles pueden ir a Albania con su DNI o pasaporte y sin visa. Asegúrate de que tu pasaporte tenga validez por al menos seis meses después de tu fecha de entrada en el país.

En lo que al presupuesto se refiere, Albania es un destino relativamente económico. Sin embargo, es importante definir un presupuesto para cubrir alojamiento, comidas, transporte y actividades. El costo de vida es bajo en comparación con otros destinos europeos, lo que hace que tu dinero rinda más allí.

Dónde alojarse en Albania

Tirana, la capital de Albania es un buen punto de partida, con opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Tirana ofrece una mezcla de cultura, historia y vida nocturna. La siguiente parada en tu viaje puede ser Saranda, ideal para los amantes de la playa. Saranda está en la costa sur y es una buena base para explorar las playas cercanas y el sitio arqueológico de Butrint, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Por último, puedes concluir tu viaje durmiendo algún día es Gjirokastër. Conocida como la "Ciudad de Piedra", esta localidad es famosa por su arquitectura otomana bien conservada. Si te interesa la cultura y la historia no te la puedes perder.

Cómo moverse por Albania

Alquilar un coche es una de las mejores maneras de explorar Albania a tu propio ritmo, permitiéndote acceder a lugares menos turísticos. Las carreteras principales están en buenas condiciones, pero prepárate para caminos más rústicos en áreas remotas.

Otra opción es el transporte público, incluidos autobuses y furgonetas (minibuses), que conectan las principales ciudades y pueblos. Esta opción es más lenta pero te permitirá interactuar con gente local y disfrutar de los paisajes desde otra perspectiva.

Qué ver en Albania

Empieza el viaje por Tirana, la capital del país. Allí no te pierdas la Plaza Skanderbeg, el corazón de la ciudad, el Museo Nacional de Historia, y el colorido distrito de Blloku, conocido por su vida nocturna. Después puedes ir hasta Berat, la "ciudad de las mil ventanas" por su arquitectura única reconocida por la UNESCO.

Albania cuenta con lugares históricos increíbles. / pexels.

El Parque Nacional de Llogara es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo. El parque ofrece impresionantes vistas del mar Jónico y la Riviera Albanesa desde sus alturas. Por último, también merece una visita Butrint, un sitio arqueológico con ruinas que datan de varias épocas, incluidas la griega, romana y bizantina, en un entorno natural espectacular.

Riviera albanesa

La Riviera Albanesa es una de las grandes joyas del país. Aquí, el Mar Jónico baña costas de ensueño y ofrece un paisaje sin igual. Uno de los lugares más destacados es Ksamil, famoso por sus pequeñas islas accesibles a nado o en bote, donde las aguas turquesas y la suave arena blanca invitan al descanso y al disfrute.

No muy lejos, la playa de Dhermi se extiende con su imponente marco de montañas y aguas azules, atrayendo tanto a buscadores de tranquilidad como a amantes de actividades acuáticas.

Para quienes buscan mezclar historia con placer, Himara ofrece no solo bellas playas sino también un encantador casco antiguo lleno de historia.

¿Viajar a Albania es peligroso?

Viajar a Albania no es considerado peligroso. De hecho, Albania es conocida por la hospitalidad y amabilidad de su gente hacia los extranjeros. Como en cualquier destino, es prudente seguir las precauciones básicas de seguridad, como estar atento a tus pertenencias personales y evitar áreas poco iluminadas o solitarias por la noche.

El país ha trabajado arduamente para mejorar su infraestructura turística y la seguridad en los últimos años, y muchos viajeros encuentran que Albania es un destino sorprendentemente seguro y acogedor. Los índices de criminalidad son bajos en comparación con otros países europeos.

Consejos para que tu viaje a Albania sea inolvidable

Para que tu viaje a este rincón de los Balcanes sea inolvidable, te recomendabmos que aprendas algunas frases en albanés. Esto te permitirá conectar más con la gente local. Además, familiarízate con el lek, su moneda local y respeta sus costumbres y tradiciones. Por último, si tienes tiempo, explora más allá de los destinos turísticos más recomendados. Piérdete por algún pueblo pequeño fuera de la ruta turística establecida y conoce de verdad cómo se vive allí. Será la experiencia más auténtica del viaje.