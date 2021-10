Llega el invierno y has sacado del armario tu edredón nórdico para ponerlo en la cama. Para cuando lo desembalas y los estiras… parece que no huele todo lo bien que te gustaría. Quizá es el momento de darle un buen lavado para tener esa sensación de “recién puesto” y conseguir un mejor olor, que haga más agradable el momento de irte a la cama.

Pues bien, tenemos el truco definitivo para que laves, en condiciones, tu edredón nórdico y las plumas del relleno no te queden encogidas y/o apelmazadas.

En primer lugar tienes que saber si puedes lavarlo en tu lavadora o no. Normalmente un edredón de una cama individual debería caber sin problema, pero si quieres lavar un edredón de una cama de matrimonio puedes tener alguna dificultad. Si tu lavadora no tiene una carga superior a 8 kilos quizá no puedas lavarlo en ella, ya que tienes que tener en cuenta que para que la limpieza sea efectiva el edredón tiene que poder moverse en el tambor y este, a su vez, poder girar sin problema.

Si tienes claro que puedes meterlo en la lavadora tienes que mirar muy bien la etiqueta donde especifica cómo debes lavarlo. Además, te recomendamos que uses un buen detergente y que te abstengas de usar suavizante, a no ser que lo hayas preparado tú en casa. Y si quieres que las plumas de tu edredón no se apelmacen tenemos el truco definitivo: mete tres ó cuatro pelotas de tenis o pádel en el tambor. Para evitar que le traspasen la suciedad las puedes meter dentro de un calcetín, así conseguirás que con los golpes, las plumas no se apelmacen.

Para secar el edredón puedes optar por secarlo al aire o, mejor, meterlo en la secadora si es que el fabricante así lo indica. También puedes meter de nuevo las pelotas de tenis pero asegúrate de que los calcetines estén secos.

Si no puedes meterlo en la lavadora tienes dos opciones: o lo lavas en la bañera (algo muy costoso) o lo llevas a una lavandería.

Más trucos de limpieza

En nuestra sección de Decoración casi a diario publicamos trucos de limpieza para las labores del hogar te sean un poco más agradables. Por ejemplo cómo eliminar las manchas amarillas del colchón, cómo desatascar el fregadero o cómo deshacerte de los pececillos de plata que aparecen en tu casa. También te ofrecemos trucos caseros para desinfectar el váter o darle una nueva vida a tu vitrocerámica.

Además te hablamos del jabón de toda la vida que se ha puesto de moda: el jabón Beltrán. Te contamos para qué sirve y cómo puedes utilizarlo para obtener excelentes resultados