En nuestro día a día vamos como locos y pensar en ponernos a limpiar la casa ya nos da dolor de cabeza. Entramos, salimos, dejamos las cosas en cualquier sitio o sin recoger y luego tenemos esa terrible sensación de que nuestra casa está sucia. Más de lo que debería, pero en realidad no es más que una sensación. Y es que está comprobado que no tener la casa en orden nos da una sensación de suciedad que no es real, ya que puedes tenerlo todo muy limpio aunque esté todo por medio. Si tienes hijos, sabes de lo que te estamos hablando.