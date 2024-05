Mazón propone la creación de un organismo independiente para infraestructuras como la AIRef

El estudio de la Cámara de Comercio sobre la necesidad de una segunda pista en el aeropuerto Miguel Hernández ha abierto la puerta a que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, reclama la creación de una figura independiente para las infraestructuras en España. El jefe del Consell ha equiparado la propuesta con la objetividad y los datos que trabaja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La máxima autoridad autonómica ha sostenido que la idea permitiría acabar con "los chantajes" y crear un calendario de prioridades que atendiera a los datos. Mazón, además, ha defendido que de esta manera las autonomías conocerían los tiempos de planificación a partir de datos objetivos que se presentaran sobre necesidades en los territorios. Otrro de los beneficios sería evitar "muchos caprichos del Gobierno" y "utilizar las infraestructuras como armas arrojadizas".

Tras la presentación del documento en IFA, el president ha buscado en la comparativa con la autoridad fiscal su iniciativa. "Igual que existe la Airef, una unidad independiente que busca con objetividad en los datos fiscales, que haya una unidad independiente en España que analice y explique con transparencia y objetividad los plazos y prioridades para las inversiones estratégicas", ha argumentado el presidente.

Velaría por "las ventanas de oportunidad" en materia de infraestructura y se encargaría de estudiar y valorar "el orden de inversiones en el territorio español" para que la decisión de invertir en un lugar u otro sea "objetiva" y se evite convertir en "una herramienta arrojadiza". "Probablemente nos evitaríamos tanto los chantajes de algunos territorios como los caprichos de algún Gobierno, y tendríamos una tabla objetiva donde diga", por ejemplo, "esta carretera le toca en el 2027 o esta inversión del aeropuerto en el 2030 por estos hechos objetivos", lo que permitiría a las administraciones "irse preparando con un horizonte". Además sería la figura que "con transparencia y objetividad" indicaría cuáles son las obras estratégicas que el país.

Inmediatez

El anuncio del jefe del Ejecutivo ha estado acompañado de un argumentario sobre la pérdida de oportunidades que sufre la Comunidad Valenciana y, por supuesto, también la provincia de Alicante. El estudio es "concluyente" en torno a la necesidad de la referida segunda pista y ha subrayado que el informe ha sido hecho "sin sesgos con sólo datos, y sin proclamas ni partidismos", únicamente "con argumentos de peso".

"Vamos a vigilar cada uno de los movimientos a partir de ahora", ha apuntado tras solicitar la modificación del plan de inversiones actuales de Aena y la necesidad, como apunta el documento cameral, de no esperar a la saturación de la actual pista. "Durante este año no se han tomado las decisiones que se deberían haber tomado. No nos vale que se nos diga que en el próximo periodo de inversiones se hablará del aeropuerto Alicante-Elche, porque eso es tanto como mandarnos a la próxima década", ha indicado.

El estudio de la Cámara sostiene que las posibles pérdidas anuales rondarían los 800 millones si no se cuenta con una segunda pista y 14.000 empleos. "Eso es una injusticia extraordinaria. Solo nos vale la modificación del actual para priorizar una ampliación de una nueva pista que necesita España", ha señalado. El impacto directo, indirecto e inducido no admite dudas, para el presidente.

Tanto durante su intervención en la sala de congresos de IFA ante autoridades y agentes sociales como posteriormente ante los medios, Mazón ha reiterado que "no se trata de una pose" o un capricho. "Lo vamos a reivindicar con rigor, siempre con datos encima de la mesa", ha remarcado.

Preocupación

Sober las posturas divergentes en el seno del Gobierno de España, Mazón ha reconocido que le preocupa que la provincia de Alicante lleve tres años seguidos siendo la última en inversiones. Además ha recordado la apuesta por un turismo sostenible que sostiene el Consell y que chocan con los discursos de turismofobia que salen de una parte del ejecutivo central. "No hay ninguna infraestructura estratégica que se nos esté anunciando con el más mínimo rigor", ha apuntado.

Finalmente, Mazón no ha dudado en calificar de "grave" la atención sobre la Comunidad Valenciana, "porque llueve sobre mojado" en referencia al estudio que se presentó en abril para demandar la ampliación del aeropuerto de Manises.