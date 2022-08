Con el verano y las olas de calor se dispara el gasto energético de muchos hogares. El uso de aire acondicionado y ventiladores para refrescar las casas es el principal causante de esta subida en la factura de la luz. Sin embargo, si sigues unas sencillas recomendaciones lograrás que tu vivienda esté fresca sin arruinarte.

Ventilador o aire acondicionado, ¿Cuál es la mejor forma de enfriar tu piso?

Mantener el piso fresco durante el verano es una ardua tarea en algunos casos. Si vives en un lugar cálido y tu vivienda no está bien aislada tendrás que consumir bastante energía para lograr un ambiente fresco en casa. Si te preguntas cuál es la mejor forma de refrescar tu hogar y no sabes si optar por un ventilador o por aire acondicionado debes tener en cuenta varios factores como el presupuesto con el que cuentas o las condiciones particulares de tu vivienda.

El aire acondicionado es el método más rápido y efectivo para enfriar un habitáculo pero también el más caro. Los ventiladores por su parte son más económicos tanto en el momento de la compra como en el consumo energético que generan. Sin embargo, su efecto enfriador en mucho más reducido.

Cómo ahorrar al poner el aire acondicionado en casa

Si has optado por poner el aire acondicionado para refrescar tu casa pero no quieres arruinarte en la próxima factura de la luz te proponemos un sencillo gesto para ahorrar hasta 20 euros en el recibo energético. Se trata de aislar tu casa convenientemente. Es muy importante que cuentes con puertas y ventanas que aíslen bien el interior de tu vivienda del exterior. Si no cuentas con un buen sistema de aislamiento gran parte de la energía que consumes en enfriar la casa se irá literalmente por la ventana.

Aislar la casa convenientemente

Mejorar el aislamiento de tu casa te supondrá un importante desembolso inicial pero a la larga te permitirá ahorrar mes a mes en la factura de la luz. A lo largo del tiempo el ahorro que lograrás habrá superado a la inversión inicial.

Otros consejos para ahorrar en la factura de la luz en verano

Además de tener la casa bien aislada, si quieres ahorrar en la factura de la luz debes acostumbrarte a utilizar el modo eco de tu aparato de aire acondicionado. Además, también podrás ahorrar si controlas las horas a las que enciendes el aire acondicionado. En días con previsión de mucho calor puedes activarlo a primera hora de la mañana. De esta forma conseguirás que la casa esté ya fresca antes de las horas principales de calor. También es importante que configures tu aparato para que se apague durante la noche. Si también tienes ventilador, actívalo para facilitar el movimiento del aire fresco por toda la casa.