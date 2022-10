En ocasiones buscamos muebles que se adapten a la perfección a nuestro hogar y que, además, tengan múltiples funciones. Sacarles todo el partido posible es nuestro objetivo y más si nos gastamos en ellos un buen dinero.

Pues el mueble que te mostramos a continuación cumple todas esas características pero no tendrás que gastarte en él una fortuna. No será necesario ya que en Ikea puedes encontrar cuatro muebles ideales que cumplen múltiples funciones. Sus reposapiés son ideales porque sirven precisamente para eso: para reposar los pies desde tu sofá, pero también para sentarte en ellos si hay una gran reunión familiar y de amigos y te has quedado sin sitio, como mesita para dejar la bandeja con los aperitivos y de caja de almacenaje, ya que en su interior podrás guardar lo que se te ocurra.

Otomanas en Ikea

Este tipo de muebles también son conocidos como otomanas y en Ikea hemos encontrado varios modelos que pueden adaptarse a tu estilo decorativo. Empezamos por el más económico de todos, el Kivik. En la web de Ikea lo puedes encontrar como un taburete que tiene unas medidas de 90x70 centímetros y 43 de alto. ES un bonito reposapiés en el que descansar y poder dejar una bandeja pero también, si le quitas la tapa, un amplio espacio de almacenaje para meter mantas, revistas o los mandos de la televisión.

Otra de las ventajas que tiene es que tiene un tapizado que puedes elegir en 15 tonos y de casi todos los colores: beige, gris, azul, rosa, antracita… Su precio es de 169 euros.

Otro modelo muy similar es el Vimle. Puedes elegirlo en multitud de colores igual que el mueble anterior pero cambian las medidas. Este mide 98x73 centímetros y 48 de alto, por lo que es más grande. Su precio es de 250 euros.

En cuanto a otomanas se refiere tenemos una novedad en Ikea: el Sörvallen. Se trata de un reposapiés con almacenaje en su interior que destaca por sus anchas patas en color madera y su tono gris. La apertura del cajón interior es con guías y tiene unas medidas de 105x84 centímetros y 45 de alto. Su precio es de 349 euros.

Un práctico banco

El último modelo es el más distinto de todos y en esta ocasión es más un mueble ideal para colocar en una entrada ya que es un amplio asiento y en él puedes guardar lo que quieras. Se trata del banco Stocksund de color gris oscuro y con unas bonitas patas altas e madera. Mide 144x29 centímetros y 47 de alto. Cuesta 299 euros.