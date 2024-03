El truco que nadie conoce para hacer café: usa así tu vitrocerámica

Todos deseamos bebernos el mejor café cada mañana para empezar con mucho ánimo el día. Existen tantas maneras de preparar la bebida como tipos de café hay, por tanto, es esencial conocer las más importantes para que te quede el mejor sabor. Algunas personas prefieren hacerlo en las cómodas máquinas de cápsulas o echar soluble en la leche, pero los más exquisitos siguen apostando por la tradicional cafetera italiana que te aporta un aroma único. Estas tienen trucos secretos, que si los conoces, podrás sacarle el máximo partido y conseguir un café delicioso utilizando la vitrocerámica de tu cocina.

La vitrocerámica se ha convertido en la reina de las cocinas modernas, reemplazando a las tradicionales cocinas de gas y eléctricas. Esto se debe a que son más seguras y fáciles de usar, y además, no tienes que comprar bombonas de butano, que cada vez están más caras, para preparar tu comida. Son versátiles y eficientes, ya que ofrecen una amplia gama de funciones que la hacen ideal para cualquier tipo de cocina. Puedes cocinar a fuego lento, freír, saltear e incluso hornear con total precisión y control. Además, calienta de forma rápida y uniforme, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y energía.

También nos facilitan su limpieza y puesta a en marcha frente a otros electrodomésticos, que no cuentan con una superficie lisa y resistente que se limpia con facilidad. No hay llamas ni riesgos de quemaduras accidentales, lo que la convierte en una opción ideal para familias con niños. Además, su diseño moderno y elegante aporta un toque de distinción a cualquier cocina. Esto hace que las vitrocerámicas sean muy fáciles de usar, incorporando controles intuitivos y que permiten ajustar la temperatura con precisión, incluso los modelos más básicos ofrecen funciones como temporizadores y apagado automático. Y para terminar, otro de sus puntos fuertes son la eficiencia energética y su larga vida útil te ayudarán a ahorrar dinero en tu factura de la luz.

PI STUDIO

Así puedes preparar el mejor café

Los cafés más deliciosos son los más naturales, por eso, no hay nada como el café recién molido para despertarse por la mañana. Las cafeteras modernas te ofrecen la facilidad e inmediatez de insertar un cápsula y obtener una bebida con sabor a café. Sin embargo, le quita esa esencia que le hace tan especial. Una buena o mala cocción puede hacer que sepa muy fuerte o que pierda el sabor, que te quemes al beberlo, o no sientas nada cuando lo tomas. Para que no te pase esto, te explicamos cómo lo tienes que hacer cada mañana.

¿Cómo se hace el café en la cafetera italiana?

Primero, recuerda que el café necesita agua, y la temperatura ideal para preparar el café en la vitrocerámica está entre los 90 y 96 grados centígrados, y dependiendo de lo fuerte o flojo que lo quieras puedes aumentar o disminuir la potencia. Una vez esté caliente, ya continuará todo el proceso. Así es como se utiliza esta máquina para los más nostálgicos y sibaritas del café: