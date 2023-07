Robert De Niro ha roto el silencio tras hallarse a su "amado" nieto Leandro, de 19 años, muerto en un apartamento de Nueva York. El nieto del célebre actor, Leandro De Niro Rodríguez, fue encontrado sin vida el domingo por la tarde en las residencias del Cipriani Club en Wall Street, Nueva York.

Un amigo de Leandro encontró al joven sentado en una silla con una sustancia blanca en polvo sobre un plato cerca de su cuerpo, según informó una fuente policial al Daily Mail.

Aún se desconoce la naturaleza de la sustancia señalada, aunque fuentes de la policía reportaron a TMZ que el adolescente estaba a cargo del apartamento y se encontraron drogas y parafernalia de estupefacientes cerca de su cuerpo.

El fallecimiento de Leandro se investiga actualmente como una posible sobredosis, según revelaron fuentes cercanas al caso a TMZ.

"Estoy profundamente acongojado por la muerte de mi querido nieto Leo"

De Niro, desolado, ha pedido respeto a su intimidad mientras llora la pérdida de su nieto y ha declarado a Metro UK: "Estoy profundamente acongojado por la muerte de mi querido nieto Leo. "Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Solicitamos que se nos permita el espacio necesario para llorar la pérdida de Leo", ha pedido el actor, que tuvo el pasado mes de mayo a su séptimo hijo a los 79 años.

Drena, la hija adoptiva de 51 años de De Niro, anunció la muerte de su hijo en Instagram el domingo: "Mi bello y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre", escribió la madre desconsolada. "Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu madre. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento tanto, mi bebé. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño".

Carlos Rodríguez, padre de Leandro, lamentó la muerte de su hijo en las redes sociales y compartió: "Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio ni la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es un hijo de Dios. En esta luna llena, su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad".

Leandro se estaba forjando un camino en el mundo de la interpretación tras obtener un pequeño papel en "A Star is Born" de 2018, interpretando al hijo del mejor amigo de Bradley Cooper, George Stone, personaje a cargo de Dave Chappelle. También apareció en "Cabaret Maxime", protagonizada por Michael Imperioli, ese mismo año.