El cantante alicantino Carlos Marco, colaborador de "Tómatelo menos en serio", el late night de Europa FM presentado por Chenoa que se emite los jueves y viernes, fue uno de los invitados a la boda de Edurne y David De Gea, quienes se casaron por sorpresa el pasado sábado 1 de julio en Menorca después de 12 años de relación y una hija en común.

No fue el único miembro de la desaparecida "boy band" Auryn en acudir a la celebración, puesto que también estaba entre los invitados Blas Cantó. Todos ellos han publicado fotos que revelan asistencias y detalles sobre las actividades (tirolina incluida) que llevaron a cabo durante los 3 días que duró la fiesta del enlace de la cantante y el futbolista.

"Agradecido es poco"

"Agradecido es poco 🤍 #Nextlevel #Familia", escribía en Instagram el alicantino, mientras que el que fue representante de España en Eurovisión se explayó algo más en su mensaje: "No sé como definir la boda de @edurnity y @d_degeaofficial ✨ Creo que los discursos de sus amigos, familia y el abrazo de sus padres, son el vivo reflejo de lo que Edurne y David son: dos personas humildes, sencillas, generosas y cuidadores de todos los que les rodean. Hemos vivido tres días de auténtica locura, pero sobre todo de amor. Mucho amor. David, no tengo ni una mísera foto juntos. 😅 Gracias por elegirnos. Por más! 👑 Y no, no llevé corbata. 🥰 Pero yo me vi estupendo".

La cantante Nia Correia también asistió al enlace:

Santi Millán y su pareja Rosa Olucha, Iñaki Urrutia y Dani Martínez tampoco faltaron a la cita y dieron cuenta en sus redes de lo bien que se lo pasaron:

Aunque la protagonista de la boda de puertas afuera fue la grúa que se coló en la romántica foto de la pareja al atardecer.