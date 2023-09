"Que tenga que quitar los comentarios de absolutamente todos mis vídeos por el acoso que estoy recibiendo cuando no sabéis absolutamente NADA de momento de la relación ni de qué ha sucedido me parece lamentable. Llevo 6 años en redes, y esto se me está haciendo bola".

Con este mensaje ha denunciado la tiktoker ilicitana Sofía Surfers, hermana de la también influencer Lola Lolita, el atosigamiento al que se ha visto sometida en los últimos días por los rumores de ruptura con su novio, finalmente confirmada por ella misma. Que tenga q quitar los comentarios de absolutamente todos mis vídeos por el acoso q estoy recibiendo cuando no sabéis absolutamente NADA de momento de la relación ni de que ha sucedido me parece lamentable. Llevo 6 años en redes, y esto se me está haciendo bola. — Sofia Moreno Marco (@Sofia_surferss) 3 de septiembre de 2023 "Por lo que ya no estemos juntos se queda en nuestra privacidad" Lo comunicó hace unas horas en su cuenta de Instagram: "Trece y yo no estamos juntos. Nos hemos querido mucho durante los dos años que hemos pasado juntos, y nos quedamos con los momentos vividos y lo aprendido. Por lo que ya no estemos juntos se queda en nuestra privacidad y esperamos que lo respetéis. Igual que la relación se hizo pública, teníamos que deciros la situación actual", explica la joven, quien añade que "no dijimos nada para dejar pasar un poco el tema pero cada vez se le estaba dando más importancia". "Lo sentimos por las confusiones que se hayan podido causar. Gracias por respetarnos y apoyarnos", concluye la influencer. La nota llegaba después de mensajes cruzados en las redes por parte de la pareja que alimentaron el fuego de la polémica. Sofía escribía que tenía la "conciencia tranquila" y Trece contestaba "Tranquila de hacerlo mal". literalmente trece es yo tirando indirectas pic.twitter.com/lFTck7yUgx — 𝕽𝖆𝖖𝖚𝖊𝖑 (@raquetafdez) 3 de septiembre de 2023 Los vídeos en TikTok que han publicado tras anunciar su separación están siendo "interpretados" por los seguidores de ambos, ante lo que ella ha tenido que aclarar que "no es indirecta ni marketing a nadie, por dios, CONTENIDO", subrayó en un vídeo donde llamaba "zorra" a alguien que le había prometido "no tener nada con esa persona" que había sido importante para ella. El último tuit de Trece, donde dice que "la vida hay que tomársela con humor, gente, nunca os dejéis amargar. Y menos por gente que no vale nada", llega tras bromear un usuario con una ironía sobre su ruptura y parece toda una indirecta a su ex, con la que queda claro que la relación no ha acabado nada bien. Y menos por gente q no vale nada — trece (@trece___13) 5 de septiembre de 2023 La citada broma hacía un juego de palabras sobre su nombre artístico: "Le hizo la trece catorce". A lo que el aludido respondía "O trece diecinueve, quién sabe". Lo del 19 muchos lo han entendido como una referencia al dorsal del jugador brasileño del Real Madrid Reinier Jesús, cedido en el Frosinone, y con el que se relaciona a la ilicitana. O trece diecinueve, quién sabe jajajajaja https://t.co/vyxzFeSFdx — trece (@trece___13) 5 de septiembre de 2023 Por si faltaba más leña al fuego, este vídeo de Sofía Moreno lo contextualizaba todo: @sofiamoreno_ ♬ sonido original - 🌴 Del 13 al 19 jajajajaja — trece (@trece___13) 31 de agosto de 2023 Estoy más guapo después de llorar pic.twitter.com/k391GlmpNq — trece (@trece___13) 4 de agosto de 2023 Otro culebrón más de adolescentes influencers...