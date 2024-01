Tenía claro que quería familia numerosa y así acabará siendo. Soraya Arnelas está embarazada por tercera vez y 2024 le traerá debajo del brazo un bebé "muy deseado".

La cantante, que se casó con su marido el pasado verano tras 12 años de relación, es madre de dos hijas, Manuela y Olivia, de seis y un año, respectivamente. ¿Será niño lo que espera la cantante? Por el momento, no se ha pronunciado sobre el sexo del futuro bebé que llena de felicidad a la familia.

La noticia viene en forma de regalo de Papá Noel, ya que "hace tiempo hablando con Manuela nos dijo que este año le iba a pedir un hermanito... ¡ se lo ha cumplido!", ha contado en sus redes.

La trayectoria de Soraya Arnelas

Desde que quedó segunda en la cuarta edición de ‘OT’ Soraya Arnelas (Cáceres, 1982) no para. Su carrera musical, a la que acaba de añadir un ‘single’, ‘La cita’, y pronto otro, ‘La botella’, la acompaña de proyectos televisivos. Como los concursos ‘¡A bailar!’ (que ganó); ‘Tu cara me suena’ (quedó tercera), y ‘Celebrity Bake Off' (quinta).