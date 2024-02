A Ilia Topuria se le amontonan las emociones. A cinco días del combate con el que espera lograr el título mundial de peso pluma de la UFC, la máxima compañía de las artes marciales mixtas, el luchador alicantino afronta el reto con la noticia de que va a ser padre de nuevo (tiene un hijo fruto de una relación anterior).

Así lo anunció a través de las redes sociales su pareja, la empresaria Giorgina Uzcategui, a través de un vídeo donde se veía una ecografía sobre la que sobreimpresionó, citando a su novio, las palabras "Hola papá. Te amamos".

"Uno de los mejores regalos que me trajo Dios"

Hoy mismo, la pareja protagoniza en las redes sociales un publirreportaje de un grupo gastronómico alicantino en el que hablan de su relación. "La conocí a ella en una cena y pensé qué chica más guapa. Uno de los mejores regalos que me trajo Dios", comienza relatando el conocido como "El Matador".

A continuación, en inglés, ella afirma que "yo no era aficionada al deporte ni nada de eso. Luego, al ver vídeos suyos en Instagram pensaba: 'Esta es otra persona, ¿cómo es posible?'. Él es tan dulce y luego... casi mata personas. Le dije: 'de todas las cosas que puedes hacer en esta vida, ¿por qué haces eso?'. Y él me dijo: 'porque soy el mejor, nunca me golpean'. Y yo dije: 'ok, perfecto'.

"Me ayuda mucho, con muchísimas cosas", asevera el luchador, quien añade que "me ayuda a desarrollar la mejor versión de mí mismo".

"El sueño de Ilia es convertirse en el campeón mundial, y yo tengo cero dudas al respecto. Ya está hecho, es solo cuestión de tiempo", sentencia ella.