Ahora sol, dentro de un rato lluvia… El tiempo parece que está de lo más inestable y no acabamos bien de saber qué ponernos. Al final sales de casa con una manga corta pero como no estás segura de si el tiempo te dará una sorpresa coges también una chaqueta… y claro un paraguas no vaya a llover y te empapes. Al final sales más cargado que si vinieras de hacer la compra y agobiado por no saber qué pasará.

Decathlon tiene la solución perfecta para estos días en los que no sabes qué ponerte: una chaqueta plegable. Sí, plegable. Sólo tendrás que meterla en tu bolso o mochila y estarás preparada para hacer frente a cualquier inclemencia del tiempo. La chaqueta acolchada de Decathlon es de montaña y trekkin de la marca Forclaz, el modelo MT100. Según la web del gigante del deporte, está rellena de guata (con un 25% de poliéster reciclado) y ha sido diseñada para mantenerte abrigada (dicen que hasta con -5ºC). Pero lo mejor es que puedes doblarla fácilmente en el propio bolsillo izquierdo con cremallera de doble cursor y no te ocupará nada. Ni te pesará, ya que pesa unos 330 gramos la de talla M. El tejido exterior tiene un tratamiento repelente (efecto perlante) contra el agua que hace que esta resbale por la superficie sin que la absorba, así que no será necesario que te lleves el paraguas. Esta chaqueta también es muy resistente ya que indican que tiene >20.000 ciclos en el test de Martindale y la tela es de poliamida. Además puede lavarse a máquina a un máximo de 30ºC. Esta chaqueta la puedes elegir en dos colores: morado brillante o gris cemento. Si te decantas por el primer modelo, su precio está rebajado a 24,99 euros mientras que el segundo cuesta 29,99 euros. Lo que tienen en común ambos modelos es que tienen un interior de color gris. ¿Por qué? Porque según explica Decathlon, para crearla han usado una novedosa técnica llamada ‘Bi-ton’, “que consiste en teñir un hilo de cada dos para reducir el impacto ambiental que producen los procesos de tintado”. ¿Qué pasa si la chaqueta sufre un desgarro? Pues que se puede arreglar. Bien puedes optar por llevarla a una tienda Decathlon y que te la arreglen o puedes hacerlo tú misma colocando un parche termoadhesivo que evite que se salgan las fibras sintéticas. No puede ser más fácil.