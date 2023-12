Hace no tantos años, los cortes de pelo para hombres solían limitarse a unos pocos estilos tradicionales de barbería. Sin embargo, últimamente los hombres han mostrado una gran creatividad en cuanto a sus peinados. De hecho, hay algunas tendencias en cortes de pelo para hombres en 2024 que son realmente geniales y atractivas. ¿La razón? Estas tendencias se centran en abrazar la textura natural del cabello. Rizos, ondas, afros, todos estos estilos están más de moda que nunca.

Para descubrir qué tendencias deberían probar los hombres esta temporada, el medio especializado stylecaster.com ha hablado con algunos de los mejores estilistas y barberos del ámbito y ha recopilado lo que sus clientes famosos e influencers están solicitando y cómo el hombre de a pie puede sumarse a la tendencia en cortes de pelo. Sigue leyendo para obtener toda la inspiración que necesitas para probar un nuevo look el próximo año.

Corte de pelo para hombre con 'vibras' de Rockstar

En 2023, los chicos optaron por peinados más estructurados, pero Taylor Hooker, Gerente de Marketing y Experta en Cuidado Masculino en Jack Black, ve un cambio en 2024. "Creo que veremos mucha más experimentación con la longitud", dice ella. "Seguiremos viendo que el mullet, pero la longitud en la parte superior puede ser más enfatizada con una vibra de rockstar de los años 70/80. También veremos cabello que es corto en los lados pero largo en la parte superior y permanentado". Incluso ve un posible regreso del hombre con moño.

Cortes de pelo con texturas naturales

"Estamos viendo la evolución de peinados clásicos con un toque moderno", dice J-Travis Walters, Gerente Nacional de Educación Corporativa de Schwarzkopf Professional. "Peinados como el quiff y el pompadour siguen siendo populares, pero los hombres están centrados en abrazar su textura natural y no buscan el estilo 'perfecto'. Esto es genial porque un estilista o barbero puede trabajar con los clientes para crear el mejor look según su estructura facial y textura natural del cabello, de modo que el estilo se pueda recrear en casa y no solo el día del corte. Diferentes longitudes darán a los hombres más flexibilidad, y, créanlo o no, el moño masculino está listo para hacer un regreso".

Cortes de pelo de hombre a tijera

Cuando el cabello empiece a crecer demasiado, los chicos se cortarán el pelo en verano, según Sapia. O, si eres Harry Styles, incluso antes. Es un estilo que le encanta a Castillo Bataille, Embajador de la Marca Matrix. "Es nuestro clásico favorito de todos los tiempos y está volviendo, pero esta vez en colores", dice. "Una excelente manera de modernizar tu corte a tijera es agregar un poco de decoloración y color."

Cortes de pelo para hombre: melenas profesionales

Minimullet, mullet largo, cabello rizado 4C o liso, todo está de moda en 2024. "He visto muchos mullets texturizados, mohawks texturizados, así como combovers y degradados texturizados", dice Jaime Castañeda, Propietario de Jaimeecutz Barber Studio en Sola Salons. "¡La palabra clave es TEXTURA! Todos quieren volumen y movimientos utilizando productos mates y yo estoy aquí para eso. Siento que aporta un nuevo desafío de tendencia a la creatividad de un barbero."

Corte de pelo de hombre de boy band de los 90

Llámalo cabello de "boy band" o "El Leo" en honor a Leonardo DiCaprio de los años 90, pero los jóvenes de hoy están retrocediendo décadas con sus looks. Este look se puede combinar con laterales cortos desconectados que construyen peso en la parte trasera para crear una silueta que abraza la cabeza o largo en la parte trasera y los laterales permitiendo que el cabello se oculte detrás de las orejas. El look de ídolo de los años 90 ha regresado y distingue a los hombres de los niños.