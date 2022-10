Con el paso del tiempo los teléfonos móviles suelen funcionar más lentamente. Que tu Android haya empezado a funcionar más lento puede deberse a multitud de causas, pero existen varias formas de conseguir acelerarlo y darle un poco de velocidad a tu dispositivo. Evidentemente, los milagros, en cuestión de tecnología, no existen y todo dependerá de las características de tu teléfono móvil, pero si sigues estos pasos conseguirás acelerar tu smartphone y que no vaya tan lento.

Lo ideal para cuidar tu teléfono móvil por dentro y que no funcione tan lentamente es que pongas en marcha estos trucos con relativa frecuencia. Esto acelerará tu dispositivo y también alargará la vida de tu batería, que no se consumirá tan rápido. Ahí van tres trucos para que tu Android no vaya tan lento.

Reinicia tu teléfono móvil de vez en cuando

Reiniciar tu smartphone cada cierto tiempo es una de esas cosas que todos deberíamos hacer y es una condición obligatoria para que tu móvil no vaya tan lento. Lo ideal es hacerlo cada vez que lo notes lento. Parece una de esas recomendaciones tontas pero lo cierto es que prácticamente nadie lo hace con la frecuencia que debería. A veces las acciones más sencillas suelen ser las más efectivas.

Desinstala las apps que no necesites

El siguiente truco que debes tener en cuenta para que tu móvil vaya más rápido es acabar con todas las aplicaciones que no quieras o no necesites. Sobre todo aquellas que tienen la mala costumbre de funcionar en segundo plano. No tengas piedad. Desinstala de tu dispositivo las redes sociales que no uses frecuentemente, los antivirus que no necesitas, los juegos que ya no uses y, especialmente, esas apps que prometen limpiar o acelerar tu móvil.

Y es que lo de las sobrecarga de apps en nuestros teléfonos es el síndrome de Diógenes moderno. Y lo hacemos todos. Descargamos más apps de las que necesitamos y, a veces, solo las usamos muy de vez en cuando o incluso solo una ves. Hazle un Marie Kondo a tu móvil y pregúntate cuánto tiempo hace que no abres esa app, si hace más de tres meses: fuera. Y si luego te hace falta, la vuelves a instalar.

Deshabilita esas apps de sistema que usas

Otro truco para acelerar la velocidad de tu teléfono móvil es congelar todas las aplicaciones de sistema que no utilices. Las aplicaciones del sistema son esas que vienen preinstaladas y que no puedes eliminar. Sin embargo, hay algo que puedes hacer con ellas si no sueles utilizarlas: deshabilitarlas o congelarlas.

Al hacerlo, estas dejarán de funcionar en segundo plano y, de esta forma, dejarán de ralentizar tu móvil y de consumir batería. Para ello solo tienes que seguir estos pasos:

Accede a los ajustes de tu Android y entra en "Aplicaciones". Entra en "Todas las aplicaciones". Dependiendo de la versión de tu móvil el texto puede ser diferente. Pulsa sobre los tres puntos superiores de menú y elige "Mostrar apps de sistema". Una vez más, este mensaje varía en función de la marca. Entra en la aplicación que quieras congelar y pulsa sobre el icono de "Inhabilitar". Repasa la lista al completo para averiguar qué aplicaciones te sobran y congélalas.

Pero ten mucho ojo. Si en este proceso deshabilitas una app que el sistema operativo de tu teléfono necesita para funcionar éste podría bloquearse. Aunque, generalmente, tu Android no te permitirá inhabilitar las aplicaciones imprescindibles.