Declaraciones del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana quien ha aprovechado la última palabra en el juicio del caso Erial para defender lo que ha mantenido desde que fue detenido: "No he cometido ninguna ilegalidad ni he tenido dinero en el exterior". Así mismo, ha asegurado que ha sido un "honor" para él dedicarse a la vida política "aunque su ejercicio me haya traído aquí", ha apostillado.

"A lo largo del procedimiento, que ha durado más de ocho años, se ha querido trasladar sobre mí una imagen, una idea de un grupo criminal que usa y abusa de sus relaciones personales", ha lamentado en el juicio que se sigue contra él y otras 11 personas por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana. Lee la noticia completa