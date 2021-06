La desaladora de Mutxamel no tiene a quién servir

Quince años después del anuncio de construcción de la desaladora de Mutxamel como solución para el suministro de agua potable en l’Alacantí y Benidorm, parece que se ha convertido más en un problema que en una bendición a tenor de lo que está ocurriendo en El Campello o San Vicente. Estas dos poblaciones no quieren el agua desalada, Mutxamel no puede porque no se ha terminado la obra para abastecerse pese a ubicarse en su propio término municipal, Benidorm aún no ha formalizado su petición de caudal, el plan Rabasa con 13.000 viviendas en Alicante al que iba a suministrar fue anulado por el TSJ... de momento solo da servicio a una parte de la capital y a Sant Joan. Entre las causas, que el agua desalada es cinco veces más cara y que además Bruselas, que subvencionó parte de la obra, obliga a repercutir en el recibo 53 de los 100 millones que ha costado la planta y las obras complementarias para distribuirla, una vez descontadas las ayudas europeas.