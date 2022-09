San Vicente inicia la rescisión del contrato de velódromo para asumir su gestión

El Ayuntamiento de San Vicente asumirá directamente la gestión del velódromo. El tripartito formado por PSOE, EU y Podemos lleva a pleno este miércoles la incoación del expediente para resolver el contrato, ante los supuestos incumplimientos de la actual adjudicataria. Después de no fructificar el ultimátum lanzado por el alcalde Jesús Villar (PSOE) hace siete meses, al Ayuntamiento no le ha quedado otra salida que proceder a la rescisión del contrato y asumir la gestión, una medida que por otra parte no es provisional hasta que se formalice una nueva concesión, sino que será la Corporación la que explote la instalación, según ha explicado este lunes el edil de Contratación, Guillermo García.

La medida se basa en varios motivos: por una parte la falta de fiscalización, al no haber presentado durante varios años las cuentas, requisito obligatorio que se considera un "incumplimiento reiterado y grave"; y por otra no haber repuesto la garantía después de que el Ayuntamiento se incautara hace un año de una parte de ella por incumplimientos. El Consistorio tiene previsto que el complejo se mantenga abierto una vez se haga efectiva la rescisión, asumiendo personal municipal las instalaciones, aunque no se han dado detalles de cómo se hará. García ha destacado que "no se podía alargar más la situación" y que los detalles de cómo se articulará la gestión municipal de las instalaciones corresponde al área de Deportes, cuyo titular David Navarro (Podemos) ha sido muy crítico con la concesión del Complejo Deportivo Sur y ha abogado por su municipalización. El Velódromo exige a San Vicente que reponga 1.500 metros de cable robado El alcalde firmó en febrero un decreto en el que daba un ultimátum, con un plazo improrrogable de 15 días para reponer la garantía definitiva de 137.540 euros. De lo contrario anunciaba su intención de resolver el contrato. Este requerimiento no obtuvo respuesta, por lo que finalmente se ha tomado la decisión recuperar la gestión, estando previsto que se active el mecanismo este miércoles. El octubre de 2021 el pleno acordó la incautación parcial de la garantía definitiva de 137.540 euros, de un total de 250.000 euros, porque el concesionario no había realizado las mejoras en el complejo a las que se había comprometido en su oferta y que precisamente le habían favorecido para ser el adjudicatario de la gestión. Este procedimiento se inicio en 2016, dos años después de adjudicar la gestión. Este complejo deportivo municipal costó cerca de cinco millones y medio de euros, adjudicando su gestión en 2014 por 10 años con posibilidad de prórroga por otros 5, a la empresa Josector Juan Luis S.L. (ahora Hotel Valencia Colón 32 SL). Una vez se apruebe el inicio del expediente, la mercantil tendrá 15 días de audiencia, tras lo que volverá a pasar por pleno para la rescisión definitiva del contrato. La situación se complica por las tres empresas que tiene subrogadas la concesionaria para el servicio de gimnasio, las pistas de pádel y el bar, que tendría que cesar y reclamar a la explotadora, no al Ayuntamiento.