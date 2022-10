Muchavista exige inversiones urgentes y reforzar el mantenimiento y limpieza de esta privilegiada zona de El Campello, ante el "abandono" que sufren desde hace años sus residentes. Las asociaciones de vecinos l'Horta-Muchavista y de La Zenia han presentado un escrito en el Ayuntamiento para alertar de la degradación que sufre la zona, aunque en esta ocasión se centra en su paseo marítimo, para el que urgen medidas. En cambio, desde el ejecutivo han respondido que en los próximos meses se va a renovar el alumbrado y señalética del paseo, y que también se ha hecho una gran inversión en Muchavista con el cambio de 2.000 farolas.

En el documento presentado por registro explican que "ponemos en conocimiento del concejal de Infraestructuras y Playas el malestar y preocupación de los vecinos por las deficiencias, falta de mantenimiento, conservación y envejecimiento del paseo marítimo de la playa de Muchavista. Una visita pormenorizada deja claro que es urgente invertir y realizar obras en el principal atractivo turístico del municipio". Por ejemplo, El Campello solo destina a mantenimiento de jardines 200.000 euros, pese a necesitar 900.000. Por ello, el Ayuntamiento tramita al menos duplicar el presupuesto para acabar con el abandono de los jardines, con 450.000 euros al año para el mantenimiento de las áreas verdes de Muchavista y la Zona Norte, ya que las denuncias vecinales por la deficiente conservación se han multiplicado en los últimos años.

Además, "las asociaciones de vecinos hemos constatado que existen diferencias de mantenimiento y conservación del paseo marítimo de la Playa de San Juan y Muchavista que son muy llamativas, a pesar de ser un mismo arenal, y la mala imagen que producen". Denuncian que el Ayuntamiento de Alicante mantiene en muchas mejores condiciones su tramo del paseo, mientras que al pasar a El Campello se ven claramente las carencias que presenta Muchavista.

"Entre las deficiencias detectadas por las asociaciones y vecinos destacan el mal estado de conservación de las señales verticales y horizontales, rotura de las losas del murete del paseo que no se reponen, papeleras oxidadas, farolas del paseo descabezadas, obsoletas y oxidadas, alumbrado público deficiente que genera inseguridad por la noche, baldosas del paseo marítimo levantadas y rotas que pueden provocar caídas, los bancos de obra destrozados que no se cuidan, falta de reposición del arbolado del paseo marítimo, alcorques vacíos, etc".

Lamentan la falta de mantenimiento, muerte y no reposición de las palmeras del paseo, con alcorques vacíos. Esta denuncia ya la realizaron hace cinco años, alertando de la pérdida de más de 60 palmeras que no habían sido repuestas, alegando entonces el Consistorio, bajo gobierno de la izquierda, que no podía reponer los ejemplares que se caían o se talaban por enfermedad por motivos de seguridad del tranvía, que circula en paralelo al paseo. Según los residentes, el motivo de la pérdida de las palmeras era sobre todo por la falta de mantenimiento y prevención.

"La imagen del paseo marítimo de Muchavista es lamentable, siendo uno de los itinerarios más concurrido en cualquier época del año en El Campello, siendo pésima la imagen que se da de cara no solo a los residentes, también a los turistas y visitantes", apuntan.

Las dos asociaciones destacan que "el abandono de la playa de Muchavista es de muchas legislaturas sin presupuestos municipales con una partida de mantenimiento para el paseo. Sin presupuestos municipales aumentará el deterioro de la playa". Y desde 2020 no se aprueban unas nuevas cuentas, siendo además las anteriores de 2014. Así, actualmente está prorrogado el presupuesto de 2020.

Precisamente en el pleno de la pasada semana Compromís también alertó del mal estado que presenta el paseo, reclamando al Consistorio acciones para acabar con esta mala imagen.

Réplica

El equipo de gobierno ha anunciado que en los próximos meses se va a proceder al cambio del alumbrado del paseo y de otras zonas de Muchavista, así como la renovación de la señalética, que reconocen está muy deteriorada. Han destacando que se acaban de renovar 2.000 farolas en Muchavista, con una gran mejora de su eficiencia energética, negando así la falta de inversiones en la zona, y que los vecinos saben las actuaciones realizadas y las que están en tramitación, por lo que sorprenden estas quejas de los residentes, «que están desfasadas, ya que el alumbrado se ha cambiado y la señalética están en camino», ha destacado su edil de Servicios, Rafael Galvañ (PP).

Es más, el regidor ha señalado que una parte de la asociación les ha felicitado por ello. Galvañ ha apuntado que el cambio del alumbrado permite una telegestión de su funcionamiento, lo que comporta un mayor ahorro. El alumbrado que falta por renovarse y que se va a hacer en los próximo meses afecta al paseo y algunas calles en el entorno del Liceo Francés, después de que se hayan ejecutado dos planes para el cambio de luminarias, uno con fondos municipales y otro subvencionado por la Diputación.