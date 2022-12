El PP ha criticado hoy al tripartito de San Vicente del Raspeig por tumbar su moción contra el traslado del juzgado de violencia de género a Alicante. PSOE, Esquerra Unida y Podemos, además de Vox, votaron en contra de la moción presentada por el PP en el pleno de este miércoles, en la que se solicitaba la derogación del Real Decreto 954/2022, por el que se suprime el juzgado de violencia de género de San Vicente, para que este servicio se centralice en Alicante. El tripartito por su parte lamentó que los populares no trataran de consensuar la moción para hacerla conjunta.

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de San Vicente, Pachi Pascual, anunciaba el pasado martes que el PP iba a presentar al pleno de noviembre esta moción, para exigir que se mantenga el juzgado de violencia de género y que el Gobierno dé marcha atrás en su intención de reagruparlo con el de la ciudad de Alicante.

Pascual recordaba en ese momento que en este juzgado se presentan cada año cerca de 600 denuncias por violencia de género de mujeres de seis municipios de la comarca.

“Lamentamos que el equipo de gobierno se posicione más del lado de este Real Decreto del Gobierno, que entrará en vigor a principios de 2023, que del lado de las vecinas de la localidad que en situaciones tan difíciles puedan necesitar este servicio del que disponen hasta el momento. Para estas mujeres será un grave perjuicio, ya que se tendrán que desplazar a Alicante para realizar las gestiones con la administración de justicia. Se pierde cercanía en un momento tan delicado como es el de una agresión machista”, señalaba Pachi Pascual, acompañado por el diputado autonómico José Antonio Rovira y por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Vicente, Óscar Lillo.

Derogación inmediata

En la moción presentada al pleno se exigía la derogación inmediata del decreto por el que se reagrupan los juzgados “es inadmisible que tengamos que soportar que no nos proporcionen la financiación e inversiones que merece nuestra ciudad y además tengamos que prescindir de recursos de los que ya disponíamos en San Vicente”, añadía el candidato a la Alcaldía de San Vicente.

Por su parte, el diputado autonómico José Antonio Rovira criticaba la nueva reagrupación de juzgados “parte de un plan diseñado por Gabriela Bravo y Ximo Puig, que en la provincia afecta a tres juzgados: San Vicente, Novelda y La Vila”.

Rovira exigía que se mantuvieran estos juzgados, “porque lo contrario es un atropello para las víctimas”. En su opinión, “la creación de juzgados específicos de violencia de género no debería afectar a los que ya están en marcha” y lamentaba “la etapa negra que están viviendo las víctimas de violencia de género a manos de los gobiernos socialistas de Sánchez y Puig, con la supresión de juzgados y la ley del sólo sí es sí, que mantiene a más de cien mujeres en la Comunidad Valenciana esperando ver qué va a pasar con sus violadores”.

Por último la concejal del grupo municipal Popular Lourdes Galiana, encargada de defender la moción ante el plenario el pasado miércoles, manifestaba tras la votación “no entendemos que al equipo de gobierno, a los que además se ha sumado Vox, no les importe prescindir del servicio actual en nuestra localidad, porque esa va a ser la única realidad cuando entre en vigor este Real Decreto en el mes de enero, si no es derogado”.