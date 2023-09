El episodio de lluvias torrenciales que se produjo el pasado sábado en todo el país se ha cebado con diversos puntos en la comarca de l'Alacantí. En El Campello, los vecinos de la urbanización Alkabir han denunciado que la falta de mantenimiento de las trapas próximas a sus casas, obstruidas con ramas y toda clase de desperdicios, ha acabado anegando sus garajes y trasteros con aguas fecales, con la consiguiente suciedad y malos olores.

Los vecinos denuncian que el alcantarillado de la zona que afecta a su urbanización, que está en el entorno del campo de fútbol, lleva sin limpiarse más de tres meses. Reconocen que antes se hacía un mantenimiento, pero que desde hace varios meses no se realiza y lo achacan a que el Ayuntamiento "no dispone del furgón para atascos de la red de saneamiento para poder hacerlo, hasta dentro de tres meses no lo tendrán, me lo han confirmado en el Ayuntamiento. Pero podrían contratarlo y evitar que pase esto", reclama Emilie Trefeu, una de las afectadas que se ha erigido en portavoz de sus vecinos.

Los vecinos llamaron a una empresa de desatascos para que actuara en el alcantarillado que tienen en una de las zonas comunes de la urbanización, que data de 1983, y que le corresponde mantener a la comunidad. "Estuvieron 8 horas para poder desatascar todo, pero no pudieron terminar el trabajo porque hay un taponamiento a unos 50 metros de la arqueta del campo de fútbol" y que le correspondería mantener al consistorio.

"Estaba todo taponado, por lo que con las lluvias que han caído las trapas han saltado y salía de todo, ramas, toallitas, trapos... porque no se ha desatascado en mucho tiempo, y si no vienen, cuando vuelva a llover volverá a pasarnos", explica la mujer, que confiesa que siente una gran impotencia con lo que ha ocurrido y que confiesa que desde el sábado apenas puede dormir.

"Algunos vecinos hemos tenido crisis de ansiedad, yo intento encontrar soluciones, pero realmente lo estamos pasando muy mal porque la imagen que tenemos en nuestros garajes y trasteros es horrible", relata.

Cajas anegadas e inservibles, muebles que ya no van a poder usarse más. Entre los afectados, una vecina que había hecho su mudanza y tenía en el trastero las cajas con sus pertenencias. "Ha perdido todas sus cosas, pero lo peor son los recuerdos con valor sentimental", añade.

Escrito ante el Ayuntamiento

Ante la situación que están viviendo, este martes, una representación de vecinos ha acudido hasta el Ayuntamiento de El Campello con la intención de reunirse con el concejal de Rafael Galvañ, y exponerle su situación. "Quiero un compromiso que me garantice el debido mantenimiento del alcantarillado municipal y si no tienen los medios que los subcontraten". A la vez, han presentado un escrito en el que piden que se haga un mantenimiento periódico del alcantarillado para evitar que las aguas fecales lleguen a sus garajes y trasteros.

Desde el Ayuntamiento, advierten de que se ha producido una situación extraordinaria con lluvias muy intensas en muy poco tiempo. Y adelantan de que se va a contratar un camión cuba para desatascar la red de alcantarillado general. Precisamente, las lluvias han provocado en la playa de la Almadrava un vertido de aguas residuales mezcladas con pluviales.

"Reventaron todas las trapas"

"Reventaron todas las trapas por efecto de las lluvias abundantes, se formaron ríos en las calles, las playas han quedado dañadas, algunas urbanizaciones han tenido problemas y si es un tema de la comunidad se debe canalizar a través del presidente o presidenta de la Urbanización", exponen fuentes municipales, que advierten que el Ayuntamiento no es el competente para limpiar los garajes inundados por las aguas fecales.

Aseguran que las alcantarillas de la urbanización Alkabir se limpian cada tres meses, y se están limpiando ahora todas las del municipio por los efectos provocados por la DANA. "Estamos en pleno trabajo de reparación del pueblo", indican. Y reconocen que a pesar de las campañas de concienciación, se sigue utilizando el váter como un cubo de basura en el que se arroja de todo. De ahí que las alcantarillas acaben taponadas con trapos, bastoncillos, toallitas y toda clase de objetos, reconocen.

Este martes de hecho el consistorio ha trabajado en la reposición de las bombas de la estación del Gallo Rojo, que han quedado dañadas, y advierten de que los malos olores que se están produciendo en la zona es por las obras del cambio de bombas.

Desprendimientos, inundaciones y cortes de carreteras en Mutxamel

En otros municipios de la comarca la DANA también ha causado estragos. En Mutxamel ha dejado a su paso desprendimientos, inundaciones, cortes de vías y carreteras, así como daños de diversa índole provocados por los fuertes vientos y el granizo. La Policía Local de Mutxamel han atendido los servicios relacionados con las lluvias y la seguridad ciudadana.

Las inundaciones provocaron el corte de varias vías como en el Polideportivo Los Olmos, también en el camino Torreta a la altura del Barranco de Juncaret por el paso de agua en la zona, en la Urbanización Bon Any, en la calle Pintor Agrasot donde se tuvo que cortar de forma intermitente el paso de los vehículos que circulaban por la vía hasta las dos de la madrugada.

Al mismo tiempo, se atendieron desprendimientos en la vía pública que llevaron a la policía a dar aviso a los Bomberos por la caída de árboles encima de los vehículos y en la calzada. Se acudió a la llamada de un vecino que alertó del desprendimiento del pico de una cornisa del Centro de Salud, afectando a un vehículo estacionado en la vía pública.

El paso de la DANA por Mutxamel, ha registrado solo daños materiales solventados por la Policía Local, que dio aviso a los Bomberos y a los servicios de mantenimiento para hacerse cargo de las reparaciones necesarias.