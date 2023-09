Ni la tormenta ha podido con las ganas de fiesta de las peñas de Sant Joan que han decidido desfilar tras haber aplazado el desfile por la intensidad de las lluvias que caían al poco de iniciar el desfile. El concurso de disfraces adulto ha estado pasado por agua. Los niños han tenido más suerte y han podido celebrar el suyo sin problemas.

De esta forma, el desfile ha estado cargado de humor, color, diversión y mucha agua. Y a pesar de todo, Sant Joan d'Alacant ha celebrado este viernes y sin dejarse amilanar por la tormenta, el Concurso de Disfraces en el que las 20 peñas han hecho volar su imaginación para sorprender a los asistentes. Un desfile que se ha visto empañado por la lluvia que precisamente comenzaba a caer de forma torrencial justo a los minutos de empezar el desfile, en torno a las nueve y media de la noche, que abría la peña El Comerç con su disfraz de abejas.

Los espectadores se refugiaban de la lluvia y los participantes que aún no habían salido seguían en sus peñas esperando a que la tormenta finalizase. Tras la incertidumbre de si salir o no, más de una hora después de pararse el desfile y tras hacer una improvisada consulta entre los festeros, la Junta de Peñas decidía seguir adelante y hacer posible este momento especial para los peñistas. Porque ya había sido suficiente varapalo el que este año las paellas no se hayan celebrado precisamente también por la Dana.

En torno a las diez y media volvían a la calle los disfraces, aunque el pasacalles ya era más deslucido porque la lluvia no dejaba de caer y estropeaba algunos de los imaginativos disfraces, muchos de los cuales están hechos con componentes como el cartón.

"Se ha hecho una consulta inmediata y por unanimidad se ha decidido salir. Ha sido un contratiempo, pero las ganas de fiesta de la gente han podido con todo" José María Sánchez - Presidente de la Junta de Peñas

El presidente de la Junta de Peñas, José María Sánchez, explica que se ha hecho una consulta y los festeros han preferido salir esta misma noche y no hacerlo en la mañana del sábado, teniendo en cuenta que ya se habían contratado bandas y los festeros estaban vestidos y maquillados para la ocasión. "Se ha hecho una consulta inmediata y por unanimidad se ha decidido salir", explica. Sánchez reconoce que "ha sido un contratiempo, pero las ganas de fiesta de la gente han podido con todo".

Mascletà suspendida

La mañana ya había empezado torcida, porque las intensas lluvias caídas desde primeras horas obligaban a suspender las actividades previstas.

Este viernes ha sido el único día sin mascletà. Sánchez explica que no tanto por la amenaza de lluvia que a mediodía ya se había calmado si no que, debido a la humedad, no era posible la instalación para poder disparar a mediodía.

El agua de la mañana y la tormenta de la tarde han sido las únicas notas discordantes de unas fiestas que están siendo multitudinarias y que han recuperado la serie de conciertos de la barraca popular en la plaza de la Ordana. Y de hecho, el agua ha sido un parón momentáneo porque los festeros se han recompuesto y han reprogramado actividades para que la fiesta no decaiga.

El presidente de las Peñas está muy satisfecho de la evolución de los festejos y de la gran asistencia que se está produciendo día tras día. Asegura que es «la participación más alta que se recuerda».

Las peñas podrán resarcirse este sábado viviendo otro de los momentos álgidos de las fiestas en honor al Santísmo Cristo de la Paz, con el desfile de 32 carrozas.

Trabajo de semanas

La tormenta ha deslucido en parte el trabajo, en muchos casos de semanas, de las peñas preparando sus disfraces. El Comerç era el encargado de abrir este desfile de color con su disfraz de Abejas. Y han sido de los únicos en poner en la calle su escenografía. La tormenta ha alterado en algunos casos el orden de desfile que continuaba con Be del Poble sacando a la calle a Miércoles Adams; la peña La Rebolica se disfrazaba de Sant Joan Fashion Week; Els Flamencs de Shrek; mientras que Els Motivats escenificaban el Mercadillo. Por su parte, Els Pendons han titulado su disfraz como Pendones playeros; mientras que Els Penjats se disfrazaban de campeonato de MotoGP. La peña El Tró se ha disfrazado en torno a la lotería; y La Bacora i el Pardal han titulado su escenificación como Sektember Fest.

Ens Bevem Fins el Gel ha puesto en escena un popurri de 35 años de la Peña; los integrantes de A tu Res T'Importa se han disfrazado de Charlestón y la Ley Seca; y el El Rebombori ha puesto como título a su puesta en escena Burning Man Festival; El Borinot, encuentros en la terecera fase; y la peña Xiquets i Fadrins por su parte ha salido de Thriller de Michael Jackson. La Polseguera salía de Putxero amb tarongetes; y Els Casats Aspenten de 40 años....de Cine!; los integrantes de La Bufa La Gamba se ha caracterizado de Mario Kart; y la peña Fem Lo Que Poem de Juegos. Ho Trenquem Tot ha dedicado su disfraz a Japón; y ha cerrado la comitiva en el vigésimo lugar la peña Els Marxosos con su puesta en escena del Bosque Encantado.

Modalidad infantil

La modalidad infantil se ha podido celebrar con normalidad y se han fallados los premios que han sido en categoría individual para 'Hada del bosque', el segundo para Campanilla' , y el tercero para 'Carrusel'. En parejas el primer premio ha sido para 'Calendario', el segundo para 'Vendedores de Starbucks', y el tercero para 'Mario y Luigi'. Y en grupos, el primer premio ha sido para 'Las ratitas de Sant Joan', el segundo para 'First Dates', y el tercero para 'Vespas'.

Por su parte, los premios del Concurso de Disfraces adultos se conocerán este sábado.

Y a pesar de la lluvia, el castillo de fuegos artificiales se lanzaba pasada la medianoche a cargo de la pirotecnica Hermanos Caballer. Además, también ha seguido adelante uno de los platos fuertes musicales de la semana, el concierto tributo a Mecano.

Multitudinario

El presidente de la Junta de Peñas destaca estos primeros y multitunarios días. El inicio de los festejos con la Entrada de Peñas del primer día con 2.000 peñistas abriendo las fiestas, para dar paso a la Alborada, en la que la imagen del Cristo se descubre en el altar mayor de la parroquia donde estará hasta el día 25 de septiembre. "La Ofrenda que ha sido multitudinaria con más de 3.000 personas realizando sus aportaciones tanto de flores, como de frutos, siendo de las primeras Ofrendas con esta característica y en la que se aportan productos de primera necesidad y alimentos no perecederos para Cáritas", destaca José María Sánchez.

Te puede interesar: L'Alacantí Sant Joan se entrega al Cristo de la Paz

El representante de las peñas también cree que uno de los puntos fuertes son los conciertos que se celebran todos los días a la una de la tarde en la Plaza Josep Carreras, previos a las mascletas de las dos de la tarde; para acabar por las noches con fuegos artificiales y a continuación, conciertos en la Plaza de la Ordana. Sánchez también destaca la alta participación en el acto más emotivo de todos, la procesión que atrae no solo a los santjoaners sino a cientos de personas de otros puntos para alumbrar al Cristo.

El broche de las fiestas y del 40 aniversario de las peñas llega en la noche de este sábado con la Gran Fiesta de los 40 Principales, que adelanta, prevén que atraiga hasta 4.000 personas en la plaza de la Ordana.