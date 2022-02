El teléfono, la estrella de las quejas en Alcoy

El desarrollo del servicio telefónico o de internet se ve con frecuencia alterado por incidencias que siempre generan molestias a quienes las padecen, y que no pocas veces terminan en procesos de quejas y reclamaciones. Tarifas no previstas o más altas de lo esperado, cortes o caídas de la conexión, terminales que no funcionan como es debido... Los posibles fallos son muchos, y el malestar que producen entre los consumidores resulta notable. No es casualidad que esta sea, con mucha diferencia, la principal causa por la que se recurre a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en Alcoy, al igual que ocurre en otros lugares.

Según el balance de 2021 que acaba de hacer público el Ayuntamiento, la telefonía volvió a concentrar más de la mitad de las reclamaciones planteadas en la OMIC a lo largo del año pasado: 373 de 729. A mucha distancia se quedan las 73 cuestiones relacionadas con el suministro y servicio de gas, o las 46 de electricidad, así como las 29 por problemas con bancos y financieras. No obstante, estos tres aspectos tuvieron un aumento de las demandas en relación a 2020. Las compras online, las agencias de viaje y las transacciones de vehículos supusieron 18, 17 y 12 quejas, respectivamente, según los datos difundidos por la concejalía de Información y Defensa de la Ciudadanía. Las quejas y reclamaciones resueltas de manera favorable para el consumidor fueron poco más de la mitad, 411, aunque desde la concejalía inciden en que hubo medio centenar más de casos finalizados con éxito que en 2020. Ese aumento fue superior al del total de acciones, que el año anterior había sido de 702. Las mismas fuentes inciden, además, en que la labor de la OMIC permitió el reembolso de un total de 73.228 euros a ciudadanos de Alcoy que habían tenido algún problema de este tipo. Son 10.772 euros menos que lo devuelto en 2020, pero eso se explica por el gran volumen de cancelaciones de viajes y servicios turísticos y de ocio que se produjo entonces, debido a la crisis sanitaria del coronavirus. La propia actividad de la OMIC, de hecho, registró un fuerte aumento en 2020 a raíz de la pandemia, sobre todo en lo que se refiere a las consultas telefónicas o por correo electrónico. En 2021, con el sistema de cita previa ya en marcha, se han retomado las consultas presenciales, aunque siguen siendo muchas más las que se realizan por vía telemática. La edil responsable de esta área, Teresa Sanjuán, señala que el año pasado "se fue recuperando la normalidad, pero los servicios del Ayuntamiento continúan trabajando para defender los derechos de los consumidores, actuando e intermediando ante aquellos casos que hayan podido suponer un perjuicio para cualquier persona". La concejal anima a acudir a la OMIC, puesto que, explica, "nuestro objetivo es denunciar estas situaciones y recuperar tanto como sea posible de lo que hayan perdido nuestros consumidores", y recalca que "para ello, el Ayuntamiento dispone de un equipo técnico especializado en estas cuestiones haciendo una gran labor velando por los intereses de la ciudadanía".