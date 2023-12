En una carrera que abraza más dos décadas, el actor Jordi Carbonell se ha convertido en la personificación viva de un ícono entrañable de la Navidad alcoyana: el Tirisiti. Este personaje ha cautivado a audiencias de todas las edades. En medio de la campaña de representaciones, Carbonell nos cuenta desde el Teatro Principal como ha evolucionado el Tirisiti, que se escenifica desde hace más de cien años.

¿Cómo empezó a interpretar el Tirisiti?

Tendría unos 22 años, antes lo llevaba un chico que se llamaba Jordi Morant y yo estaba con la manipulación de títeres. Un buen día dije que me interesaba hacer el personaje. Es un trabajo artesanal, que pasa por la elaboración de lo que es el instrumento, que es una lengüeta sobre dos plaquetas de plata y una tela que se llama extrafort.

¿Qué le llamó la atención?

Me la llamó como le llama la atención a cualquier niño que le guste esa vocecita. Desde pequeño me gustaba mucho, esto viene de hace tiempo. Nace de una curiosidad de querer intentar hacer ese personaje y esa voz tan peculiar. Es todo ilusión, ganas y emplearse.

¿De qué forma se preparas?

Es como si fuese a tocar un instrumento. Al principio está la elaboración de lo que es la marioneta y luego la pulsación. A los tres o cuatro años ya fui cogiendo soltura. Tienes que tener en cuenta que estás trabajando en un material que yo lo considero como un instrumento musical. Te vas dando cuenta de que tienes que practicar.

¿Qué sonidos son los más característicos del Tirisiti?

Cuanto más agudo es el sonido más identificado esta y eso es lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Cuanto más agudo también es más limpio.

¿Sigue poniéndose nervioso?

Al principio siempre lo estás. Se hacen muchas actuaciones en las que vienen escolares al principio y luego el público general. No es lo mismo que vengan los niños solos a que vengan las familias. Se nota en el público que participan todos. No solo los fans son los niños, el Tirisiti también lo aprecian los mayores. Es una responsabilidad porque a la gente le gusta tanto y lo siente tan suyo que tienes que hacerlo bien, porque si no suena como siempre, pueden llegar a decir, ¿Eso qué es? Después de tantas actuaciones sabes bien qué palabras se pueden entender mejor. Es un trabajo muy técnico, pero hay que ponerle verdad al asunto porque la gente viene a desconectar y pasarlo bien.

¿Cómo ha evolucionado la representación desde que empezó?

Ha evolucionado para bien, antes era muy básico y se hacía en barracones. De ahí se pasó al Teatro Principal y es otra onda, la iluminación, la escenografía... Hay una cierta calidad, antiguamente era más básico y ahora es un lujo, tanto las casas como las marionetas.

¿Qué cree que representa el Tirisiti para los alcoyanos?

En una palabra es orgullo. No por hacer la representación, sino porque es algo tan tradicional y suyo... Es un espectáculo que dura media hora, pero que tiene todos los componentes de la Navidad. Está parte sacra, la costumbrista, están los Moros y Cristianos... A mí me llama la atención el personaje porque es el antihéroe, no quiere trabajar está en casa y envía su mujer a misa... Despotrica e increpa a la gente de la calle, a los niños les encanta ese gamberrete. Es el héroe de los niños porque es un canalla.

¿Cuánto tiempo cree que seguirá interpretando al Tirisiti?

No lo sé porque ya ha pasado tiempo y mientras tenga salud, ganas e ilusión seguiré aquí. Se necesita savia nueva, gente que tenga interés en hacer este tipo de cosas, es muy importante para Alcoy. Es un trabajo agradecido, pero sacrificado. Te pones a trabajar en noviembre, te pasas todo diciembre y acabas el cinco de enero. Tus Navidades son ir a trabajar al Tirisiti.

¿Tendrá relevo generacional?

Creo que sí, hay mucha gente que le gusta.

¿De qué forma definiría el propio espectáculo?

Es el belén de los alcoyanos, representa la idiosincrasia, nuestra identidad. Somos el pistoletazo de salida de la Navidad. Es el embajador.