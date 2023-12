El grupo municipal de Compromís en Alcoy apuesta por colaborar con otros municipios del entorno para impulsar la industria y el transporte, así como por la modernización de las zonas fabriles ya existentes para que así puedan funcionar al máximo rendimiento. La edil de Industria, Elisa Guillem, aboga por esta última fórmula y por la de crear un polígono mancomunado, como preferencia al proyecto de Alcoy Sur, planteado en la Canal. "Todavía no me ha llegado ningún estudio ambiental que realmente justifique que eso se puede hacer, y mientras tanto necesitamos avanzar, porque la gente necesita trabajar ahora, no podemos estar parados", argumenta.

Guillem considera que "tenemos una alternativa" en la colaboración con las localidades cercanas, con la apuesta por el polígono mancomunado, y también con "el desarrollo de una industria tecnológica". Al respecto, la edil incide en que Compromís se reafirma en el impulso al sector secundario, con un "apoyo absoluto", pero además prestando mucha atención a la "industria del talento". De esta forma se refiere a la transferencia del conocimiento. "Alcoy tiene dos universidades y la Escola d'Art i Superior de Disseny, que generan mucho talento que debemos conseguir que se quede en Alcoy". La concejal se ha referido en estos términos al impulso a la industria de Alcoy durante el balance que los tres representantes de Compromís han hecho de los seis primeros meses del Pacte del Parterre, el acuerdo de gobierno suscrito con el PSOE tras las elecciones del pasado mayo. El transporte ha sido otro concepto al que se ha hecho una constante alusión, aunque en este caso, al no ser una competencia directa de los municipios, planteándolo más como que la colaboración que se establezca con las localidades del entorno sirva para hacer presión ante la Generalitat para conseguir mejores servicios. En esta línea, el vicealcalde y portavoz municipal del grupo, Àlex Cerradelo, ha insistido en que "es algo en lo que se debe trabajar y que queremos abordar" con otros gobiernos. Se trata, ha añadido, de "pensar a nivel comarcal, porque al final nos necesitamos los unos a los otros". Además, ha considerado que este es un momento idóneo para ello, al tener los gobiernos municipales de Cocentaina, Muro e Ibi exactamente la misma composición en coalición entre valencianistas y socialistas, con la alcaldía para los primeros en el caso de las dos principales localidades de El Comtat. Buena salud del pacto Cerradelo hace, en general, una "valoración muy positiva" de los seis meses en el gobierno municipal de Alcoy, y considera que entrar en él fue "una decisión muy acertada que ha empezado a dar sus frutos". Este es, a su juicio, "un gobierno que esucha a la ciudadanía", y pone como ejemplo las reuniones que ya han comenzado a llevarse a cabo para volver a poner en marcha el plan de peatonalización del centro. Además, destaca que la alianza entre distintas fuerzas de izquierda supone "una contraposición con el gobierno de la derecha y la extrema derecha de la Generalitat", con un apoyo decidido a cuestiones como la cultura, el valenciano y la industria. Te puede interesar: Alcoy Alcoy reivindica el Valenciano y la cultura en el 9 d’Octubre En el aspecto cultural, precisamente, los tres ediles de Compromís destacan la ampliación de la festividad del 9 d'Octubre, "reivindicación de nuestra cultura", con actos como la Fireta del Llibre en Valencià, el concurso de paellas o el acto institucional en el Teatro Calderón. También ponen de relieve la creación de una Lonja de Producto Local Kilómetro 0, con la que "dar a conocer los productos que se hacen en nuestro entorno" y de la que habrá al menos, esperan, dos ediciones más. También el edil de Juventud, Carles Sansalvador, resalta la puesta en marcha de la sala de estudio en el Centre Cervantes Jove, que ha comenzado con éxito y que como mínimo funcionará también de cara a la Selectividad. Los tres ediles inciden en que el pacto de gobierno con el PSOE goza de estabilidad y que la relación con los ediles socialistas es muy buena. "Tenemos visiones diferentes en algunos puntos, pero nos sentamos y hablamos", señala Cerradelo. Por su parte, Guillem añade que "de lo que se trata es de llegar a acuerdos", y que, en general, "coincidimos en la manera de entender la ciudad con una perspectiva progresista", lo que permite alcanzar entendimientos. "No queremos que gobiernen la derecha y la ultraderecha", sentencia.