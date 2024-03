Patrimonio natural no renovable en la Foia de Castalla

Los proyectos de grandes plantas fotovoltaicas planteados en la Foia de Castalla han suscitado un gran rechazo ciudadano, que este fin de semana se ha puesto de manifiesto con la convocatoria de marchas a pie por los espacios que, según denuncian los colectivos contrarios a estas instalaciones, corren el riesgo de sufrir daños irreparables. El sábado, alrededor de medio centenar de personas recorrieron parte de los terrenos donde se ha contemplado una de estas plantas en Ibi, mientras que ayer fueron en torno a un centenar los participantes en otra movilización en Tibi, en este caso no por zonas afectadas por una planta solar, sino por sus líneas eléctricas de alta tensión. Un patrimonio natural que, en ambos casos, quedó claro que no se renueva por sí solo.

La protesta de Tibi recorrió la partida de Ronesa, al sur del término municipal, en los alrededores del pantano del siglo XVI. Se trata de una zona de alto valor paisajístico, donde la actividad humana apenas ha tenido impacto históricamente. Tras llegar al entorno del río Verde, la marcha se dirigió en dirección sur, siguiendo el trazado que tendría la línea de alta tensión que desde la planta prevista en Ibi llegaría hasta Mutxamel. Esta movilización, además, contó con el apoyo de Ecologistas en Acción de San Vicente del Raspeig, que realizó otra ruta desde esta población y que se unió con el colectivo que recorría las áreas afectadas en Tibi.

Un momento de la ruta por la partida de Ronesa. / Francisco Pascual

Francisco Pascual, uno de los portavoces de la plataforma SOS Tibi, explica que buena parte de los asistentes se mostraron sorprendidos por el valor ambiental del paraje de Ronesa, al mismo tiempo que indignados por la "barbaridad" que se pretende hacer allí. "No sabemos quién ha pasado el tiralíneas por aquí" para diseñar el trazado del tendido de alta tensión hacia Mutxamel, "pero está claro que no conoce esta zona y por eso no le importa" que se destruya, afirma.

Pascual señala que los componentes del grupo vecinal SOS Tibi han presentado alegaciones contra el proyecto, y que también les consta que lo han hecho colectivos naturalistas de Castalla e Ibi, quienes a su vez han distribuido los modelos en estas localidades para que los vecinos presenten sus propias instancias. No obstante, critica que se están poniendo trabas para alegar, en el sentido de que se está respondiendo rápidamente a quienes las formulan para instarles a acreditar que son personas interesadas en el proceso; si no lo hacen, afirma, "la alegación se cierra".

Además, critica el "oscurantismo" con que se ha estado gestando el proyecto, el cual ha trascendido cuando "ya es tarde", a la vez que echa en falta una mayor oposición a estas instalaciones por parte del Ayuntamiento. La administración municipal se ha posicionado en contra del proyecto, pero cree que "debería haber encendido las alarmas hace dos años, cuando llegó el primer documento" sobre esta iniciativa al registro municipal.

Participantes en la marcha realizada en Ibi, en el paraje de la Font Negra. / Juanjo Mira Navarro

Por otro lado, también en Ibi se hizo el sábado una ruta por terrenos que se verían afectados por una de las plantas fotovoltaicas plantedas en la zona. El colectivo que se está organizando en esta localidad, que celebró su primera reunión el pasado martes, incide en la enorme superficie que abarcarían estas instalaciones, así como en la proximidad a parajes de alto valor natural como el de la Font Negra, uno de los que se visitaron en este itinerario.