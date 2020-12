¿Qué siente al ser la primera rectora de la Universidad de Alicante?

Mucha emoción, estoy muy ilusionada y contenta.

Se da la circunstancia de que, con usted, habrá tres universidades de la Comunidad con rectoras al frente: la de Alicante, la de València y la Jaume I de Castelló. ¿Puede cambiar esto las dinámicas de estas instituciones?

Creo que va a normalizar una situación que ya tocaba. Hacía años que se debería haber normalizado. Para ser rectora hay que ser catedrática y las mujeres en la universidad española hemos tardado más en llegar. Pienso que sí puede cambiar algunas dinámicas y me hace mucha ilusión compartir con otras mujeres las direcciones de las universidades valencianas y, obviamente, también con mis compañeros rectores. Pienso que es un ejemplo de normalización y la Comunidad Valenciana está siendo pionera.

Arranca su etapa como rectora en un momento complicado y marcado por la pandemia. ¿Cómo afronta el reto?

La decisión de presentarme a las elecciones al Rectorado la tomé antes de que se produjera la crisis sanitaria, pero mi compromiso seguía firme, incluso más, después de la pandemia. Efectivamente es un reto y lo primero que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en la planificación del segundo cuatrimestre y del próximo curso y ver si podemos volver cuanto antes a la presencialidad si las autoridades sanitarias así lo consideran. También tenemos que estar preparados para una crisis económica y social importante. El objetivo es que nadie se quede atrás y todo el alumnado pueda seguir estudiando en una universidad de calidad como es la Universidad de Alicante.

El recuento en la jornada electoral se prolongó hasta la madrugada. En su candidatura fueron muy prudentes cuando ya se conocían datos que hacían vislumbrar el resultado. ¿Cuándo se dio cuenta de que era una realidad?

El primer resultado que conocí fue el del estudiantado de Ciencias de la Salud que, por poco margen, ganábamos. Después la primera mesa del personal de administración y servicios, que fue un éxito muy importante, y a continuación la primera mesa del profesorado en la que también ganábamos. A partir de ahí entendí que podía ganar. Fui prudente hasta conocer el resultado de los estudiantes, que tiene una ponderación importante y a partir de las dos de la madrugada ya pudimos celebrar la victoria.

De los tres colectivos, profesorado, personal de administración y servicios y alumnado, ha ganado en dos. Sólo han faltado los estudiantes. ¿Cómo lo va a hacer para ganárselos?

El voto del estudiantado es siempre la mayor incógnita en las elecciones al Rectorado porque son 27.000 alumnos y nunca se sabe el nivel de participación y más teniendo en cuenta la situación de pandemia. Pero aún así la diferencia no ha sido tanta. En cualquier caso ahora es irrelevante porque quiero ser la rectora de todos los estudiantes. Una vez que una es rectora los votos pierden el signo de su procedencia, ya somos todos universidad. No voy a perder un minuto en comprobar las diferencias con el profesor Cabezuelo, a quien le deseo lo mejor. Ha sido un digno rival.

La campaña electoral ha sido dura. Afirma que va a ser la rectora de todos los estudiantes, pero con respecto al otro equipo, ¿será complicada la integración o una vez que pasan las elecciones todo cambia?

Es algo que hemos vivido en otras ocasiones. Son una elecciones democráticas. Sólo somos rivales electorales, los dos hemos aprendido seguro del programa del otro y pasadas las elecciones y con cuatro años por delante la estabilidad está asegurada. Somos todos académicos y compañeros y vamos a construir entre todos la universidad que queremos.

La proclamación oficial será el próximo día 10 y luego tendrá que publicarse el nombramiento en el DOGV para que sea oficial. ¿Qué es lo primero que hará como rectora?

Lo primero será organizar el segundo cuatrimestre y preparar el curso siguiente. Vemos la luz al final del túnel con las vacunas, pero la inmunidad llegará, espero, para el próximo curso. Por eso tenemos que mejorar la enseñanza dual con la coordinación de horarios y la presencialidad de las prácticas. Pero también abordaremos el plan de estabilización del personal interino, que lleva mucho tiempo esperando en situación de inestabilidad, y empezar a trabajar en el presupuesto para iniciar los grandes retos del programa como son la renovación generacional del profesorado y la recuperación de la investigación, tan parada durante la pandemia.

¿Les va a dar tiempo a confeccionar un presupuesto propio o tendrán que comenzar el primer año con el presupuesto del equipo actual?

El primer año tendremos el presupuesto que se apruebe en diciembre elaborado por el equipo del rector Palomar. Si a lo largo del año es necesario se podrá realizar alguna modificación como permite la legislación presupuestaria, pero nuestros auténticos presupuestos arrancarán en octubre del año que viene.

¿Qué fórmulas podrán buscar para afrontar estos retos principales con unos presupuestos que no serán los suyos?

Los presupuestos que se aprobarán en diciembre contemplan créditos presupuestarios para el programa propio de investigación y para la dotación de plantilla. Los analizaremos en profundidad para ver si es posible incrementar algunas partidas en función de lo que llevamos en nuestro programa o si con los presupuestos que tenemos podemos arrancar algunas de nuestras propuestas.

Otro punto fuerte de su programa es la investigación y la transferencia. ¿Qué se puede hacer para potenciarla?

La investigación necesita la estabilización y queremos concurrir a todas las convocatorias de retención y captación de talento para fortalecer la entrada en la carrera investigadora. También intentarlo a través de los contratos predoctorales y postdoctorales y ayudar en la acreditación para estabilizar a los profesores investigadores. Tenemos que ofrecer a los falsos asociados la posibilidad de que accedan a la carrera académica si así lo desean. Y estamos pendientes de las reformas que ha anunciado el ministro Castells con respecto al estatuto del personal docente e investigador y de la propia Ley Orgánica de Universidades. Veremos cómo se desarrollan esas reformas, incluida la de la Ley de la Ciencia, que prevé una nueva carrera investigadora. Debemos potenciar los recursos humanos de la investigación y ayudar a todos los investigadores a concurrir con éxito a las convocatorias de financiación de proyectos, entre ellos el fondo covid en la que habrá mucho dinero.

Imagino que también retener a los investigadores que han llegado a la UA con planes como el GenT y Beatriz Galindo.

Sí, cuando concurrimos a esa convocatoria asumimos el compromiso de su estabilización posterior.

¿Cuál será su política en investigación? ¿Potenciará más a los grupos consolidados que ofrecen resultados y captan fondos o va a intentar que otros despeguen?

Ambas cosas. Por un lado hay que fomentar los grupos de excelencia, que serán un item importante en el nuevo modelo de financiación de las universidades valencianas. Pero también quiero potenciar a los grupos emergentes y a las clases medias, para que den ese paso de grupo emergente a consolidado y de ahí a grupo de excelencia.

Ya se ha mostrado partidaria de seguir reivindicando la titulación de Medicina, pero en alguna intervención sobre este tema ha dejado traslucir la idea de crear una gran facultad de Ciencias de la Salud integrando grados sanitarios que están ahora en la Politécnica y en Ciencias, ¿es así?

La facultad de Ciencias de la Salud tiene dos títulos, Enfermería y Nutrición Humana y Dietética. Cuando hablo de fortalecer esta facultad me refiero a la falta de espacio. En el antiguo colegio mayor está proyectada una facultad, en cuanto a edificio, que pretendía albergar Medicina. Los problemas de espacio los tenemos que resolver venga o no el grado de Medicina. Además, bucearemos en otros grados de este ámbito. El de Logopedia ya está solicitado. Estudiaremos los que tenemos gestionados por la facultad de Ciencias, como Óptica y Optometría, e Ingeniería Biomédica, de la Escuela Politécnica. Estarán donde mejor se gestionen y donde quieran estar los departamentos. Pero sobre todo me refería a las infraestructuras y a plantear nuevas titulaciones porque existe mucho campo en esta área.

Su etapa como rectora va a coincidir con la expansión del Parque Científico que prevé una ampliación de 800.000 metros cuadrados. ¿Cómo se debe articular este nuevo desarrollo?

Tenemos que terminar el desarrollo urbanístico de la ampliación del campus, lo que conocemos como Parque Científico. Está por terminar el edificio del Centro de Creación de Empresas. El Parque Científico es la gran apuesta de la Universidad de Alicante por la transferencia de la investigación y por su relación con el tejido productivo. Queremos ser la sede de las empresas que surjan de la propia investigación de la universidad y de otras empresas intensivas en investigación que se alojen en el parque. Concebimos el Parque Científico como el gran laboratorio de I+D de la provincia.

¿Cree que este desarrollo unido a la Red Ellis que también podría ubicarse allí, e iniciativas como Distrito Digital, el Cenid y Alicante Futura conseguirán el ansiado cambio de modelo productivo en la provincia?

Creo que sí. Alicante tiene muchas fortalezas y, en un momento en que la presencialidad y la ubicación de las empresas está en cuestión, una provincia con una población importante, un aeropuerto y un clima envidiables puede ser polo de atracción si además cuenta con una universidad potente. Alicante puede estar preparada para dar un salto en el modelo productivo, para que sea más intensivo en investigación y todas las iniciativas en el ámbito de la investigación tecnológica, si se coordinan bien, pueden generar un polo de digitalización importante para nuestra provincia.

Las prácticas extracurriculares, tan importantes para la empleabilidad se han resentido por la pandemia, ¿cómo se puede solucionar?

El principal problema en las prácticas externas lo tenemos en Ciencias de la Salud. La solución de adelantar la teoría y posponer las prácticas que ha decidido la facultad me parece correcta. En otras titulaciones se han ido recuperando en la medida de lo posible. En el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas algunos despachos están teletrabajando y son más reticentes a las prácticas, pero entiendo que también se pueden hacer prácticas teletrabajando. Revisaremos nuestros convenios para que los estudiantes las puedan seguir realizando.

Ha afirmado que si el nuevo modelo de financiación prima la investigación podría ser positivo para la UA. Se perfila el modelo, que es lo importante, pero puede ser que por el momento en el que estamos incluso con un buen modelo la financiación baje.

Defenderemos que haya una financiación estructural para nuestro mantenimiento, pero queremos que a medida que la economía mejore las universidades reciban una mejor financiación si la Generalitat apuesta por la educación superior y la investigación como creo que así es. Nuestro país sigue estando por debajo en inversión en gasto universitario y el investigación con respecto a la OCDE y a la UE y tenemos que mejorar.