26·11·2020 14:37

El bipartito y Vox han sacado adelante sendas propuestas para exigir al Gobierno central la retirada de la Ley Celaá. Ambas iniciativas han contado con los mismos apoyos: PP, Ciudadanos y Vox, frente al rechazo de la izquierda. Así que ambas han sido aprobadas.

La popular Julia Llopis ha criticado que la ley "no está consensuada". "Es una ley que deja al margen a muchas familias, que atenta contra el español, que regala los títulos. Es una vergüenza de ley. No se cómo el PSOE puede defender esta ley. En Corea del Norte estaríamos mucho mejor". Desde Ciudadanos, la vicealcaldesa y portavoz, Mari Carmen Sánchez, ha calificado la ley de "aberración". "Provoca desigualdad, no mejora el sistema educativo. Es una ley partidista y sectaria". Desde Vox, el portavoz, Mario Ortolá, ha criticado la ley con dureza, aunque también ha reprochado a los populares que den pábulo a la Ley de uso y enseñanza del valenciano, que se celebra cada año en los jardines de la Diputación.

Desde la bancada de la izquierda, el concejal Rafael Mas (Compromís) ha acusado a la derecha de faltar a la verdad por norma. "No hacen más que mentir, que siempre algo queda. Utilizan la mentira como herramienta política. Sólo quieren fomentar el odio. Solo se dedican a boicotear la educación pública". Desde Unidas Podemos, la concejala Vanessa Romero ha señalado que la ley Celaá, que impulsa el Gobierno del Sánchez, "tiene el respaldo de seis partidos con el apoyo de mas de 11 millones de personas". "La nueva ley refleja demandas de la marea verde. Dejen de mentir y de generar bulos" ha añadido. El socialista Francesc Sanguino, por su parte, ha defendido que la nueva ley educativa "da soluciones a los problemas generados por la LOMCE, una ley impuesta por la mayoría absoluta del PP".