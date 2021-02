La incidencia del coronavirus ha bajado de forma generalizada en los últimos días en toda la provincia hasta situarse por debajo de 1.100, según los datos que ha dado a conocer este martes la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. En concreto se registran 1.096,03 casos activos por 100.000 habitantes, una cifra que sigue siendo altísima pero que supone un descenso de más de 400 en relación a la anterior actualización de la situación, publicada el pasado viernes. Ahora mismo hay 20.384 personas enfermas en el conjunto de las comarcas alicantinas, frente a las 26.013 de hace cuatro días. Es decir, ha habido una reducción del 21,64%.

La bajada de la incidencia se ha producido en todos los departamentos sanitarios de la provincia, aunque ha sido particularmente en intensa en los de Alcoy y el Hospital General de Elche, que han sido de los más castigados durante esta tercera ola de la pandemia. La citada área del Baix Vinalopó deja de tener la tasa más alta de la provincia y se queda en 1.555,1 casos activos por 100.000 habitantes, mientras que la que abarca l'Alcoià y El Comtat está en 1.317,03. En ambas zonas este índice ha caído en más de 500 puntos, lo que revela la gran mejoría que se ha producido, pese a que la situación sigue siendo objetivamente muy mala. También ha habido una evolución muy positiva en el departamento de Elda, de más de 400 puntos, aunque ahora se sitúa como el más afectado, con 1.641,35 casos por 100.000 habitantes.

En el otro extremo, la incidencia más baja se registra en el departamento de Dénia, con 680,09 afectados por cada 100.000 personas. El descenso aquí ha sido moderado, pero más significativo que en el área de Torrevieja, que durante toda la tercera ola ha sido el menos afectado y cuya mejoría no puede calificarse más que como leve, aunque el solo hecho de que la evolución sea positiva ya es de por sí destacable; su tasa actual es de 690,23, tan solo 43 puntos menos que el viernes de la semana pasada. También están por debajo de 1.000 las zonas de salud de La Vila Joiosa (790) y Sant Joan d'Alacant (999,7), mientras que el resto oscilan entre 1.000 y 1.200: el Hospital General de Alicante está en 1.171,9; Elche-Crevillent, en 1.067,05; y Orihuela, en 1.047,89.

Sin embargo, conviene no perder de vista que todos los departamentos continúan con más de un millar de casos activos. Donde más personas enfermas hay es en el área del Hospital General de Alicante, 3.259, y a poca distancia se encuentra Elda con 3.112. Las zonas del Hospital General de Elche y Sant Joan d'Alacant cuentan con 2.633 y 2.227, respectivamente, mientras que Alcoy y Orihuela se sitúan en 1.805 y 1.762, y a continuación se encuentra Elche-Crevillent, donde el descenso ha sido sensiblemente menor, con 1.670. La Vila Joiosa (1.464), Torrevieja (1.284) y Dénia (1.168) completan por este orden la tabla de casos activos.

Tampoco se debe dejar de lado el dramático dato de los 111 fallecidos que se han contabilizado en estos cuatro días en toda la provincia. El mayor número de decesos se ha producido en el departamento de Sant Joan d'Alacant, donde han perdido la vida 18 personas, seguido del área del Hospital General de Alicante con 16 y de la de Alcoy con 14; esta última acumula el mayor número de muertes en términos absolutos, 335, y su tasa de mortalidad de casi cinco veces mayor que la de los dos departamentos de Elche. En la zona del Hospital General ilicitano ha habido 12 fallecidos en estos cuatro días, el mismo número que en Elda, mientras que en Torrevieja han sido diez, en Elche-Crevilent nueve, en La Vila ocho y cierran este listado Orihuela y Dénia con seis óbitos cada uno.

Villena, la localidad grande con mayor incidencia

Entre los principales municipios de la provincia es ahora Villena el que registra una incidencia más alta del virus, con 2.331,88 casos por 100.000 habitantes y 792 personas enfermas en términos absolutos. La evolución ha sido favorable en los últimos cuatro días en la capital del Alto Vinalopó, pero de manera más leve que en otras poblaciones como Ibi y Petrer. Los nuevos contagios en la villa juguetera bajan de manera drástica y eso, junto con el gran volumen de altas, ha hecho que la tasa baje, pese a ser todavía muy elevada: 1.702,92. Por su parte, en Petrer es de 1.873,03, con 642 casos activos. Entre esta población y Villena hay dos localidades de tamaño significativo: Onil, con una incidencia de 2.197,95, y Dolores, donde es de 1.914,32. No obstante, los municipios con la tasa más alta son Planes (3.463,2, exactamente el mismo valor que el viernes pasado) y Beniarrés (2.683,36), en parte debido a la escasa población de ambos.

Hay varias localidades de tamaño destacable -más de 5.000 habitantes- con una incidencia superior a 1.500: Monóvar (1.824,61), Xixona (1.777,13), Banyeres (1.754,39), Sax (1.665,82) y Albatera (1.514,78). Y también está en este grupo Elda, la más afectada entre las principales ciudades de la provincia. Con 841 enfermos y una tasa de 1.598,31 por 100.000, la capital del Vinalopó Medio ha tenido una evolución favorable, pero su situación continúa siendo muy delicada. Lo mismo puede decirse de Elche, con 3.417 casos activos y una incidencia de 1.469,57, y de San Vicente del Raspeig, con 741 enfermos y una tasa de 1.269,86.

Entre los municipios con más de 50.000 habitantes con una incidencia superior a 1.000 también están Alcoy (1.149, 27) y Alicante (1.118,29), con una bajada muy notable en el primero y significativa en el segundo. Si bajamos el listón a las poblaciones con más de 20.000 habitantes, encontramos también tasas muy elevadas en Almoradí (1.374,8), Santa Pola (1.241,26), Novelda (1.196,83), Calp (1.073, 31), Sant Joan d'Alacant (1.049,55), Aspe (1.028,29) y Mutxamel (1.025,56). Y si consideramos aquellas con más de 5.000 vecinos aún hay que sumar al listado Muro (1.222,65), Callosa d'en Sarrià (1.179,98), Bigastro (1.143,62), Cocentaina (1.068,54), Castalla (1.047,02), San Miguel de Salinas (1.044,08) y Monforte del Cid (1.016,53). En conjunto, añadiendo a todos estos otros muchos con menos de 5.000 habitantes, son 43 los municipios alicantinos cuya incidencia todavía está por encima de 1.000.

Hay cuatro grandes localidades que no llegan a esa desorbitada tasa: Orihuela (820,27), Dénia (770,76), Benidorm (740,68) y Torrevieja (682,77). Otros municipios con más de 20.000 habitantes que comparten esa situación no tan desfavorable son l'Alfàs del Pi, Altea, El Campello, Crevillent, Pilar de la Horadada, La Vila Joiosa y Xàbia. En el otro extremo, hay 24 municipios sin casos activos ahora mismo, y se mantienen los mismos seis donde a lo largo de la pandemia no se ha registrado ni un solo caso: Benifato, Benillup, Bolulla, El Castell de Guadalest, Confrides y Famorca.