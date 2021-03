La comisión municipal Puerto-Ciudad, herida de muerte: la Autoridad Portuaria rechaza participar

La Autoridad Portuaria no asistirá a las sesiones de la Comisión Puerto-Ciudad, aprobada en pleno por unanimidad en octubre de 2019. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo y presidente del órgano municipal, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), durante la sesión telemática celebrada esta mañana. Posteriormente, lo han confirmado a este diario fuentes de la Autoridad Portuaria, presidida por Juan Antonio Gisbert. Ningún miembro del Puerto estará presente por norma en la sesiones de la comisión municipal. No es nuevo, sucedió lo mismo durante el pasado mandato. Desde la Autoridad Portuaria alegan que ya existe un órgano para debatir sobre los asuntos que afectan al Puerto y a la ciudad de Alicante, en alusión al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, del que forman parte como consejeros el alcalde, Luis Barcala (PP), y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos). Para el Ayuntamiento, sobre todo para la oposición, no es suficiente si se pretende avanzar en la conexión entre el puerto y la capital alicantina.