El Consell cede a la presión social y se suma junto a Murcia y Andalucía a la defensa del Tajo-Segura

Mireia Mollà ha subrayado que “la amenaza se ha consolidado con la votación en el Consejo Nacional del agua que intenta cambiar las reglas de explotacion. El Consell ha enviado un escrito conjunto firmado con Murcia y Andalucía al Consejo Nacional del Agua y la ministra Teresa Ribera para que anule esa votación y renunicie a la modificación de las reglas de explotación del trasvase mientras se no se cierre el proceso de redacción del nuevo Plan Hidrológico del Tajo. “En esta caso el orden si altera el producto y no puede consentir, porque no hay, además, ningún dato técnico que lo avale. Que se quieran cambiar ahora las reglas de explotación del trasvase y, además, se pretenda aumentar el caudal del río en Aranjuez es un tema exclusivamente político, cuando está demostrado que el problema del río no es el trasvase, sino la mala depuración”.

Mollà subraya, tras participar hoy en Murcia, en un acto del Sindicato Central de Regantes, que “no hay ahora mismo nada que justifique alterar las reglas de explotación del trasvase, ni los caudales ecológicos. Exigimos que se paralice la segunda vuelta en la votación telemática en el Consejo Nacional del Agua que se está celebrando esta semana. Insisto, no hay argumentos técnicos para subir los caudales y cualquier incremento va a traer consigo una merma de los caudales que necesitan los agricultores de Alicante, Murcia y Almería”.

“Si hay algún presidente -alusión directa al castellano-manchego Emiliano García-Page¨- dice que el Tajo es una porquería es porque se está permitiendo que el río no reciba un agua limpia, y se lo hemos recordado al Gobierno en muchas ocasiones. Estamos de acuerdo tres comunidades autónomas reclamando el Gobierno que utilice una parte de los fondos de recuperación para destinarlos a la mejora del río y se invierta en depuración. El problema del río no es de nuestros regantes. Queremos hacer propuestas, y lo único que pretendemos es que haya una actitud receptiva del Gobierno de España. Debemos dar de una vez por todas de lado el partidismo y trabajar por mantener un sector que ha demostrado su importancia durante la pandemia y del que dependen muchas bocas en nuestras comunidades”.

Mollá admite que “haya episodios en los que no se pueda trasvasar como ya sucede pero no se puede dejar sin agua porque sí. No hay que mirar hacia otro lado y no decidir sin que antes haya una planificación”. La consejera de Agricultura asevera que “si en el Consejo Nacional del Agua no se retira el apoyo al cambio de las reglas de explotación y este queda en un Decreto recurriremos en las instancias judiciales que sean necesarias”.