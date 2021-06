El bipartito reactiva la regularización del contrato de limpieza de colegios de Alicante

La nueva licitación cuenta con un presupuesto inicial de 45.417.609 euros y un plazo de ejecución de cuatro años prorrogables un año más. El pliego que se sacó a licitar el pasado, y que finalmente se retiró tras la presentación de recursos, tenía un presupuesto de unos 38 millones de euros para una ejecución idéntica. Ese incremento, según fuentes municipales, se debe al incremento de los gastos de Seguridad Social.

El concejal de Infraestructuras, José Ramón González, ha destacado que tal y como se comprometió “hoy sale a licitación este importante contrato con un nuevo pliego mejorado tras mantener reuniones con los grupos municipales, el Comité de Empresa y la parte social que han realizado sus aportaciones, para conseguir tener en mejor contrato en beneficio de la ciudad, y con el mayor consenso posible para llevar a cabo la limpieza en los centros escolares y dependencias municipales”.

La convocatoria se realiza a través de un contrato administrativo de servicios, tramitado mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada que tiene un marcado carácter social puesto de manifiesto en los gastos de personal, que alcanzan un elevado porcentaje alrededor del 92% en relación con el precio global del contrato.

La nueva convocatoria "conlleva un presupuesto con un importe anual de 11.354.402 euros para llevar a cabo ambos servicios de limpieza de oficinas y edificios municipales (5.336.569 euros) y centros escolares en las mejores condiciones (6.017.833 euros anuales)”, según ha precisado el edil.

La nueva licitación que se espera pueda estar adjudicada antes de finalizar el año cuenta con todos los informes y la fiscalización de Intervención Municipal, así como el inventario de edificios, locales en los que se aplicarán los tratamientos contra la legionella, relación de personal adscrito al servicio actual, y los estudio de costes del servicio.

El contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales lleva tiempo en el centro de la crítica política. De hecho, fue objeto de una comisión de investigación, que concluyó la existencia de irregularidades en la prestación del servicio.

Reacciones de la oposición

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha criticado al equipo de gobierno por "falta a la verdad al anunciar un nuevo pliego nuevo pliego del contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales consensuado con los grupos de la oposición".

"Tras las reuniones desarrolladas, ante la constatación de que no se había incorporado ninguna de las exigencias de este partido como son el control informático del horario, sino de los distintos colectivos como son los centros escolares y los trabajadores de la contrata, este partido no ha tenido mas contacto con el concejal responsable”, afirma la edil Llanos Cano, quien añade que "se nos paso un borrador y pudimos comprobar que no había un interés real en mejorar ya que el pliego contemplaba menos horas y era más caro, además de no recoger el control presencial informatizado, la maquinaria requerida por los trabajadores que es prácticamente idéntico al que recurrimos y no se ha incorporado nada de lo que hemos propuesto y ninguna mejora de las carencias que pudimos observar en la comisión de investigación".

Para la socialista, "no solo no se mejoraba, sino como ya denunciamos en su momento, se empeoran muchos aspectos del pliego anterior". "Lo que era inadmisible y por lo que dejamos de colaborar. No hemos visto el nuevo pliego pero anunciamos que si no se cumple con lo que los centros escolares necesitan y se fiscaliza correctamente lo volveremos a impugnar”, matiza Cano. Por otro lado, según la socialista, se ha confirmado que se sigue sin abonar los trabajos a la contrata, "lo que está repercutiendo a los trabajadores que han tenido que acudir a la inspección de trabajo a pesar de que el concejal empeño su palabra".

Desde Unidas Podemos, el portavoz Xavier López lamenta que "el gobierno de Barcala demuestra su ineficiencia y su falta de eficacia". "Empezamos el curso escolar con la contrata caducada desde febrero, una muestra de la falta de previsión que supone no tener listo un pliego que incluyese las especiales circunstancias de limpieza de Covid. Llegaron por los pelos a un plan, que se está pagando fuera de contrato y para el que intervención está poniendo reparos", señala el portavoz, quien apunta que "ese mismo septiembre plantearon un nuevo pliego, que tuvieron que retirar, entre otras razones, por ser calcado al anterior que ya se había comprobado en comisión que no funcionaba, y estar licitado por debajo del coste, según hizo notar la patronal de empresas de limpieza... "Se comprometieron a estudiar las condiciones del nuevo pliego con la oposición, pero no han consultado absolutamente nada", finaliza el edil.