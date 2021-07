Denuncia judicial del PSOE contra Barcala por "presunta marversación de fondos públicos" por los contenedores ilegales de ropa en la vía pública

El portavoz municipal socialista Francesc Sanguino y el secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana, acaban de presentar en los Juzgados de Benalúa de Alicante una denuncia contra el alcalde, el popular Luis Barcala, por "presunta malversación de fondos públicos y prevaricación" "por no retirar los contenedores de ropa usada ubicados en la vía pública de forma ilegal". Así figura en el comunicado que han hecho público tras entregar la denuncia al juez.

El PSOE recuerda en la nota de prensa que ha reclamado hasta en dos ocasiones que se adopte esta medida sin que el equipo de gobierno sin éxito, "pese a que en un pleno el edil Manuel Villar (PP) aseguró que se iban a retirar aquellos contenedores que se encontraban en situación irregular".

El PSOE asegura estar sorprendido que fuera el propio equipo de gobierno quien confirmara, a raíz de una declaración institucional presentada por el grupo socialista, que "dichos contenedores carecían de los permisos pertinentes para la instalación en la vía pública, y que no se haya hecho nada". Ante esta inacción “los socialistas no hemos tenido más remedio que poner el caso en manos de la Justicia”, afirma el portavoz.

El pasado 25 de junio el gobierno local aseguró que ya se había recogido un centenar de los 117 contenedores azules, rosas y lilas que estaban repartidos por las calles (según el cálculo municipal), haciendo competencia desleal a Proyecto Lázaro, la única entidad que cuenta con permiso municipal para recoger ropa usada, ahora a través de un contrato menor tras vencer el convenio firmado previamente.

El socialista Sanguino considera que el último responsable de este descontrol es el alcalde. “En los meses de confinamiento perdimos el control sanitario del uso de los contenedores de ropa usada porque el alcalde no ordenó a la Policía Local su precinto, como sí hizo con los legales de Proyecto Lázaro. Barcala tuvo la oportunidad de retirar en ese momento de la vía pública estos contenedores para que no se hiciera un mal uso de ellos, pero no lo hizo como es su obligación, por lo que cometió una grave irresponsabilidad”.

Millana, por su parte, ha asegurado que cuando ha gobernado el PSOE "hemos procedido a retirar los contenedores ilegales, no entendemos el proceder de Barcala y la permisividad que está teniendo ahora, con más de un centenar de contenedores de este tipo que se extienden por toda la ciudad".

Un año

El PSOE explica que ya solicitó el 18 de febrero de 2020 ante el Registro del Ayuntamiento el expediente completo relativo a las instalación de contenedores de recogida de ropa. "El Ayuntamiento contestó que solo tenían contraído contrato con la asociación Proyecto Lázaro. A continuación, el PSOE instó a que se resolviera esta anomalía, pero el problema no se solucionó. Ante ello, el grupo socialista volvió a pedir el 1 de junio por Registro Municipal la retirada de los contenedores por carecer de contrato con el Ayuntamiento, "sin recibir contestación, a fecha de hoy, por parte del bipartito"

Los socialistas entienden que se trata de un nuevo caso de "falta de transparencia” del equipo de gobierno. En este sentido señalan que trasladaron una queja el 13 de enero de 2021 al Síndic de Greuges, contra el Ayuntamiento de Alicante, por "propiciar y mantener contenedores de ropa que carecen de permisos para ocupar la vía pública y que son un potencial peligro para la salud, por suponer un foco de contagio debido a que no se trata la ropa con plenas garantías. El Síndic, una vez más, nos dio la razón".