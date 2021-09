Un "macropuente" de cuatro días para Hogueras. El bipartito de Alicante ha conseguido el aval de la oposición para elegir los dos festivos locales para 2022: serán el 28 de abril, Santa Faz, y el 23 de junio, previa al día grande de las fiestas oficiales de la ciudad. Esta es la propuesta que el equipo de gobierno ha defendido este viernes ante la Comisión de Presidencia, donde ha sumado el apoyo de la oposición, como paso previo a la aprobación de la propuesta en el pleno ordinario de septiembre, que se convocará para el 30 de septiembre.

La fecha elegida por el bipartito para Hogueras no es baladí, ya que permitirá hacer un "macropuente" de cuatro días en un año que se prevé que sea el de la recuperación de la normalidad tras la pandemia de covid. El "acueducto" empezará el 23 de junio y finalizará el 26 de junio. Para ese objetivo, el Pleno del Consell tendrá que declarar festivo autonómico el 24 de junio, a propuesta de la Conselleria de Economía. El calendario laboral, con doce festivos, suele aprobarse durante el mes de octubre.

Este 2021, el día de San Juan fue festivo autonómico, pero recuperable (había que devolver las horas a la empresa en caso de no trabajar), ante la falta de festivos para trasladar al día grande de Alicante, aunque finalmente pasó sin pena ni gloria tras la cancelación de unas fiestas que no se celebran en Alicante desde junio de 2019, antes de que estallara la crisis del covid. Todo apunta a que para el próximo 2022 no habrá problemas para que el 24 de junio sea de nuevo festivo autonómico, ya que el 1 de mayo es domingo, al igual que el 9 de octubre.

San Juan fue festivo autonómico por primera vez en 2019.