El impacto del virus sube a niveles de septiembre 6 semanas después de alcanzar la nueva normalidad

Ya hace un mes y medio que la Comunidad Valenciana vive sin restricciones por coronavirus, tras el 9 de Octubre, día en que expiraron. La normalidad se instaló en las calles, en el ocio nocturno y la hostelería, con el cumplimiento de algunas medidas; y las consultas de Atención Primaria retomaron su ritmo habitual.

Una situación que sin embargo está propiciando el aumento de casos y, seis semanas más tarde, presenta datos preocupantes en algunos departamentos de salud de la provincia de Alicante, pese a tener una incidencia acumulada de 88 casos por 100.000 habitantes, según los datos publicados por la Conselleria de Sanidad el pasado viernes. Estos datos reflejaban que, dentro del conjunto autonómico, la demarcación alicantina es la que mejor salud anota.

Si hacemos un análisis retrospectivo de los contagios por covid en las últimas seis semanas vemos que el aumento es constante semana tras semana. Y la suma semanal de casos covid lo confirma.

La primera tras las restricciones, comprendida entre el 11 y 15 de octubre, los casos positivos diarios no sobrepasaron los 90, excepto el lunes, que contaba con el acumulado del sábado y el domingo. Así, la cuenta total de los días daba un resultado de 360 contagios.

Más inestables fueron las cifras de las siguientes cinco jornadas, cuando la conselleria ofrece una actualización diaria. Pasando estas de 40 a 121. Con una tendencia al alza, el montante total asciende a 523, 163 casos más que la anterior semana.

El periodo comprendido entre el 25 y el 29 de octubre registraron una máxima de 157 casos el viernes 29. Y la suma de los cinco días se sitúa en 616 casos.

El comienzo de noviembre se mantuvo estable. En la cuarta semana sin restricciones, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, en los cuatro días que hubo datos la suma de los contagios diarios descendió hasta los 481, para llegar casi al doble de casos la siguiente semana.

La penúltima semana, del 8 al 12 de noviembre, confirmó el aumento de los casos con máximas diarias que sobrepasaban los 140 casos. El conjunto de las cinco jornadas apuntó un total de 802 positivos por covid. Este registro recuerda a los datos que presentaba la provincia a mediados de septiembre, cuando la media de casos semanales brincaba los 150.

Mientras que la última semana, que finalizó el pasado viernes, ofreció datos alarmantes que sobrepasaron los 190 contagios diarios, ofreciendo una suma total de 1.088 positivos por covid en los últimos cinco días.

Juan Francisco Navarro (Presidente medicina preventiva): Es difícil, pero hay que pedir el pasaporte covid. Al no vacunado hay que ponérselo difícil»

Benidorm y Torrevieja, en riesgo

Por departamentos de salud, los datos tampoco son muy halagüeños. Unido a la incidencia acumulada de la provincia que se sitúa 26 puntos por encima que la semana anterior. El que peores datos apunta y se encuentra en riesgo, con un nivel de alerta 3 al tener una incidencia acumulada de 14 días de 252, 69, es el de la Marina Baixa.

Con una cifra más baja le sigue Torrevieja, que anota 123,12 y Dénia con 110,18. Tres zonas eminentemente receptoras de turistas extranjeros que provienen de países con tasas de vacunación más bajas que en España. Rondando la centena tan solo se encuentra el departamento de Sant Joan, con una tasa de incidencia del virus de 100,91.

La lista la completan Elda, con 67,56, seguida del departamento de Alicante con 62,77 y Alcoy que registra 57,78.

Los tres departamentos restantes configuran la zona sur de la provincia y anotan incidencias acumuladas a 14 días algo inferiores. Orihuela encabeza la terna con 44,64, el departamento de salud de Elche anota 38,29 y, por último, Elche-Crevillent, con 27,35.

Con estos datos encima de la mesa, para Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva, «la situación epidemiológica de la Comunidad es de una fase de ascenso clarísimo. Las tasas de incidencia son el resultado de millones de interacciones de la población, de millones de encuentros y de contactos. Cuando las tasas prácticamente se duplican cada dos semanas, está claro que no lo estamos haciendo bien en cuanto a las medidas de control, no son suficientes. Las cifras están subiendo sin dar indicios de que van a parar, no tienen un crecimiento suave sino más bien elevado», indica.

La situación es, de nuevo, preocupante, teniendo en cuenta las fiestas patronales que Benidorm celebró la semana pasada. Si esto se traduce en una subida de los contagios en el municipio turístico, los positivos empezarán a aparecer dentro de siete o diez días.

Otro de los actos multitudinarios que tendrán lugar a lo largo de esta semana y el próximo viernes alcanzará su colofón es el Black Friday. Este día se espera gran asistencia de gente en los establecimientos y superficies comerciales. «Todos sabemos que se van a aglomerar ahora y a agrupar todo un conjunto de fiestas, de celebraciones. Algo que nos da tranquilidad es que ya no hay ese sustrato de 40 millones de personas o más susceptibles. Ahora tenemos todavía un sustrato de cinco millones de niños sin vacunar y un número indeterminado de personas que están perdiendo la inmunidad a pesar de haberse vacunado», señala este especialista del Hospital General de Elche.

«Vacunar, vacunar y vacunar»

Este preventivista subraya la necesidad de vacunar y de «acelerar la inmunización en quienes están pendientes todavía de una tercera dosis como en los que están sin vacunar. En estos últimos es necesario llevar a cabo una captación activa», incide.

¿Cómo ponerlo en práctica? «Creemos que la Conselleria debería poner también rastreadores para no vacunados. La posibilidad de que con esos listados de personas, sanitarios que tienen conocimientos de Salud Pública les intentaran convencer, incluso a los más reacios nos podemos dedicar los servicios de Medicina Preventiva, de manera telefónica o incluso presencial», afirma Navarro.

Sin olvidar el pasaporte covid. «Sé que es difícil pero en los locales de entrada libre habrá que pedirlo. Hay que ponérselo difícil al no vacunado. La estrategia tiene que ser vacunar, vacunar y vacunar y el miedo se desactiva con información», aclara.