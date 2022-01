Los Reyes Magos volverán a celebrar cabalgatas el próximo miércoles en la mayoría de los municipios de la provincia pero, siguiendo las recomendaciones de Sanidad, se introducirán cambios para evitar la galopante propagación del covid. Por eso en Alicante la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar incluye importantes novedades respecto a la cabalgata de 2020, que fue la última que se realizó tras la suspensión obligada en 2021. Así pues se reforzará la seguridad y ampliará el recorrido por la avenida de la Estación pero no se tirarán caramelos ni regalos para intentar reducir las aglomeraciones. Los cambios acordados en el trayecto habitual en la capital alicantina permitirán poner a la venta 500 nuevas sillas, que se ubicarán en la avenida de la Estación, desde la calle Serrano a Luceros, donde también se trasladarán las sillas vendidas para la calle Altamira, ya que la cabalgata finalmente terminará en la Rambla y no en la plaza del Ayuntamiento, como era tradición.

Cabalgata de Alicante

Entre las medidas acordadas, ante la explosión de casos de covid en las últimas semanas, se ha suspendido la Adoración de los Reyes Magos y la posterior recepción en el Salón Azul del Ayuntamiento. Serán los únicos participantes en la cabalgata que irán sin mascarilla pero, para evitar contagios, Sus Majestades serán sometidas a un control PCR. También se han introducido modificaciones en la llegada de los Magos de Oriente al puerto de Alicante. Los Reyes pondrán pie en la ciudad en un pantalán situado a la altura del Belén Gigante para desplazarse hasta la plaza de Toros, donde finalmente habrá unas 2.800 personas para disfrutar del espectáculo infantil, la mitad del aforo previsto en un primer momento.

Cabalgata de Reyes en Elche

Elche también recupera su cabalgata tras no poder celebrarla el año pasado. Los pajes reales ya se encuentran en la ciudad recogiendo las cartas de los niños en el Paseo de la Estación, entre este lunes y el martes, de 11 a 14.30 horas y de 17 a 21 horas. Las particularidades de este año han obligado a dibujar un recorrido alternativo al tradicional, con calles y avenidas más amplías y aceras anchas. Los Magos de Oriente partirán a las 19 horas del parque Pedro Zerolo y recorrerán las avenidas de Novelda y la Libertad, las calle Jorge Juan y Vicente Blasco Ibáñez, el puente de Altamira y la Diagonal Traspalacio para finalizar en la calle Maestro Albéniz. Este año también se han incrementado las sillas, que saldrán este martes a la venta, hasta 11.500 localidades, lo que supone 3.000 más. Los Reyes recibirán el miércoles por la mañana a los niños en el Palacio de Altamira y también recogerán cartas con peticiones y deseos. Esta recepción comenzará a las 10.30 horas y finalizará a las 14 horas. La Cabalgata, que arrancará a las 19 horas, estará encabezada por las motos de la Policía Local y los patinadores de la Asociación de Patinadores de Elche. El segundo bloque estará formado por zancudos, acróbatas, títeres y lanzafuegos mientras la parte infantil la protagonizarán personajes de dibujos como Pinocho, Pepito Grillo, los soldaditos y las hadas.

Cabalgata de Reyes en Alcoy

En Alcoy un centenar de efectivos de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad velarán para que todo se desarrolle con normalidad. Aparte del acto principal del Nadal Alcoià, el más antiguo de los que conmemoran la llegada de Sus Majestades en España, por la mañana tendrá lugar la tradicional visita al Campamento Real. Y además, por la noche coincide la celebración del partido de Copa del Rey entre el Alcoyano y el Real Madrid en el campo de El Collao. Pero es difícil que la cabalgata y el partido coincidan, ya que se espera que la primera este año sea más fluida y finalice a las 21 horas. La Adoración de los Reyes Magos que tiene lugar en la plaza de España se celebrará también, pero se ha limitado el aforo a 1.240 personas previa reserva de entrada. Hay que disponer del certificado de vacunación, con pauta completa, y mostrarlo junto al DNI. El uso de la mascarilla es obligatorio para todas las personas por lo que no se podrá fumar, comer ni beber. La cabalgata mantendrá su recorrido habitual, aunque los Magos no lanzarán caramelos ni besarán a los niños al igual que los pajes. Además, todas las personas que participen en estos actos aportarán el certificado de vacunación con la pauta completa. Este martes es la entrega de cartas, el acto de «la Burreta», porque los sobres se depositan en sus alforjas. También los puntos de recogida de cartas se han ampliado de 10 a 14 horas para evitar aglomeraciones.

Cabalgata de Reyes en Elda

La cabalgata de Elda celebra este año su centenario con un «guiño especial» a los mayores, a los profesionales sanitarios y a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los colectivos más castigados por la pandemia. En el desfile participarán 600 personas y se repartirán más de dos toneladas de caramelos y 20.000 pulseras conmemorativas de la efeméride. El ilusionante acto comenzará a las 18.30 horas desde los Jardines del Vinalopó pero para evitar aglomeraciones este año no habrá Adoración en la plaza del Ayuntamiento. El recorrido habitual se mantiene por su amplitud aunque de forma excepcional finalizará en la calle Nueva.

Benidorm también mantiene su tradicional cabalgata que arrancará a las 18 horas desde el parque de Elche y recorrerá el centro hasta el parque de l’Aigüera. El final del recorrido será en el Auditorio Julio Iglesias donde se trasladó el pasado año para garantizar las medidas sanitarias. Será necesario el certificado covid para acceder a este recinto. Mientras tanto la ciudad abre boca con el Campamento de los Reyes Magos, situado en el mismo parque, y este martes el Paje Real recogerá las cartas de los niños en la misma ubicación.

Cabalgata de Reyes en Torrevieja

En Torrevieja no habrá entrega de caramelos ni recogida de cartas evitando así los contactos físicos con las familias que estén contemplando el desfile. Además se prolongará el recorrido previsto inicialmente en mil metros más para evitar aglomeraciones. Y los Reyes Magos tampoco realizarán su tradicional intervención de llegada al puerto de Torrevieja ni la salida al balcón consistorial para evitar demorar en lo máximo la celebración y su llegada a la plaza de la Constitución. Una de las principales novedades de la cabalgata, que comenzará en el recinto del puerto pesquero a las 17.30 horas, es la de la ampliación del recorrido por la calle Ramón y Cajal hasta Patricio Zammit y no hasta Zoa como estaba previsto. De esta forma enlazará con la calle Ramón Gallud. Todo el recorrido será vallado, lo mismo que las puertas de la Iglesia de la Inmaculada donde se realizará la Adoración. Los Reyes serán recibidos después en el Ayuntamiento aunque no se producirá el habitual saludo desde el balcón ni tampoco el brindis en la casa consistorial. La comitiva real tampoco irá este año al hospital ni a las residencias de mayores.

Melchor, Gaspar y Baltasar prefieren evitar riesgos y tratarán de emplear toda su magia para que en el año 2022 la vida vuelva a ser como antes de la pandemia.

Cabalgata de San Vicente del Raspeig

Cabalgata de Orihuela

