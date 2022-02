El nuevo obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, no pasa desapercibido

Monseñor José Ignacio Munilla, que el sábado toma posesión como obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, no pasa desapercibido. El prelado, que considera que "se acercan tiempos de persecución" hacia la Iglesia, despierta controversia en la calle, donde unos opinan que es el más retrógrado de España, mientras otros abogan por darle una oportunidad. En la víspera de su toma posesión, Munilla ha afirmado en un comunicado que "tenemos que asumir que esto va a ser así, sin permitir que el miedo nos silencie". En ese comunicado, no hace referencia alguna a la investigación de casos de pederastia en el seno de la Iglesia después del polémico tuit en el que cuestiona que haya interés en España en investigar los abusos que no afecten al clero.

Ante su llegada, hay ciudadanos de Orihuela que piensan que "el señor Munilla es el obispo más retrógrado de España y uno de los más retrógrados de Europa. Ni el papa Francisco sabe qué hacer con él, y como el de Orihuela-Alicante es un obispado de poca categoría como castigo parece que nos lo ha endosado". Otros en cambio creen que hay que dar al religioso una oportunidad, "como a todo hijo de vecino y ver lo que tiene preparado para Orihuela-Alicante. Después ya opinaremos".

En el Obispado hay expectación por la llegada de Munilla desde San Sebastián, ciudad de nacimiento y anterior destino, sobre todo porque es más joven que sus antecesores, y porque "da la sensación de que viene alguien muy activo e ilusionado ante el cambio", y no comparten su fama de polémico, "según como se mire, dice las cosas muy claras y da pie a que se malinterpreten o se le saque punta", explicaron desde la Diócesis.

La Semana Santa, celebración estrechamente unida a la Iglesia, comparte esa expectación. La Junta de Hermandades de Alicante afirma que despierta ilusión porque es "relativamente joven, viene con ganas de trabajar y hacer cosas. Tenemos obispo para rato, ojalá sea para beneficio de todos y trabaje bien".

Plataforma Feminista

En el otro lado, la Plataforma Feminista, que considera que solo quiere notoriedad, incita en las redes sociales y vulnera los derechos humanos en sus declaraciones, y los grupos de izquierda, tanto de Alicante como de Orihuela. En el Ayuntamiento de la capital los portavoces de los grupos de izquierda plantarán a Munilla en su presentación del domingo en la Concatedral de San Nicolás, al día siguiente de su toma de posesión en la catedral oriolana de El Salvador y Santa María (17.30 horas).

"En estos tiempos emergentes lo que quieren es notoriedad. Antiguamente lo tenían por el hecho de ser algún cargo, y ahora es con el escándalo, incitando en las redes sociales. Nunca refrendaremos a las personas que vayan en contra de las mujeres, de cualquier colectivo, en general de los derechos humanos de las personas", señala su portavoz, Yolanda Díaz.

"Sabemos que la Iglesia católica es muy patriarcal, con una ideología limitada. Si sales de la familia heteronormativa, no es lo normal. No están actualizándose, no en la diversidad de personas, no tienen en cuenta las legislaciones vigentes que hacen las sociedades más justas e igualitarias. Todas las personas tienen derechos y la Iglesia no tiene por qué cuestionar esos derecho ni cómo avanzan las sociedades por tener notoriedad", apunta Díaz en referencia a las palabras del obispo en las que señalaba que "todo aquel que denuncie con vigor la actual agenda antinatalista y antifamilia va a ser atacado por tierra, mar y aire".

Sobre la pederastia en el seno del clero, la portavoz de la Plataforma destaca que "la Iglesia ha ocultado todos estos casos. Tenemos hablando a las víctimas, gracias a una nueva legislación que era necesaria en España a todos los niveles. Desde la quema de brujas hasta hoy la iglesia lo hace por una cuestión ideológica, que es pura ideología arcaica, que necesitan renovar. Están muy desfasadas y anacrónicas en un Estado de Derecho. Si viene pisando fuerte, incendiando y quiere notoriedad, no vamos a dársela. Si dice alguna barbaridad, tendremos que denunciarlo en su Diócesis y pediremos responsabilidades".

Díaz recuerda que en el siglo XXI la ciudadanía sabe que existe una democracia en la que se respetan sus derechos y que "con sus discursos trasnochados busca protagonismo, con declaraciones en contra de las mujeres. Se le está quitando la mascara. Las nuevas generaciones y las antiguas vemos cómo han violado a niños y niñas, como están declarando. Que no se escondan, que ya está bien".

Los ediles de PSOE, Unidas Podemos y Compromís rechazan acudir al acto por las polémicas manifestaciones del prelado sobre la homosexualidad y por cuestionar, esta misma semana, que en España haya interés en investigar los casos de pederastia que no afecten al clero. En el caso del PSOE confirmaron que no acudirán a la presentación del prelado ni como grupo ni como partido pero se deja libertad a los militantes. Es decir, que si algún edil socialista acude a San Nicolás será a título particular pero no en representación del partido, tal y como corroboró el secretario general del PSOE en Alicante, Miguel Millana.

El Obispado ha vuelto a enviar a los grupos de la Corporación las invitaciones, esta vez sin mediar Protocolo del Ayuntamiento, pidiendo disculpas ya que, afirman, por un error humano no hicieron llegar con antelación la invitación a todos los representantes del Pleno. El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha declinado de nuevo la invitación. "Excuso mi ausencia porque, en primer lugar, considero que como concejal es preferible no acudir a un evento que tiene naturaleza meramente eclesiástica, al ser un nombramiento jerárquico de la Iglesia Católica y no tiene carácter de festividad religiosa popular; en segundo lugar, no puedo sentirme cómodo con un representante de la institución católica que se ha manifestado abiertamente en contra de los derechos humanos relacionados con la identidad sexual o cuestiona públicamente el interés de nuestra Justicia por la investigación sobre la pederastia, señalando la paja en ojo ajeno y no la viga del propio", ha dicho.