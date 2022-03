El bipartito pretende acortar de seis a dos meses la obra de la Plaza Nueva para terminar antes de Hogueras

Toda acción tiene una consecuencia. Sin embargo, el bipartito de Alicante pretende que el retraso en el inicio de la obra de reforma de la plaza Nueva, que no empezó a finales de 2021 por no estar aprobado el Presupuesto para 2022, no afecte a las fechas previstas para su ejecución. Es decir, que la actuación, que tenía un plazo de ejecución de seis meses según la licitación, esté lista antes de que lleguen los días grandes de las Hogueras de San Juan.

El Ayuntamiento de Alicante ha mantenido la mañana de este jueves una reunión con representantes de las asociaciones de hostelería, restauración y comerciantes de la zona Centro, en la que se ha acordado "acelerar" los trabajos de las obras de reurbanización de la Plaza Nueva y calles adyacentes con el objetivo de "lograr reducirlas de cinco [sic] a dos meses". Para ese propósito, según el bipartito, la mercantil adjudicataria de las obras, CHM Obras e Infraestructuras, se ha comprometido a poner a trabajar a varios equipos. La actuación tiene un presupuesto de 578.800 euros. El bipartito frena proyectos millonarios por el retraso en la aprobación del Presupuesto de 2022 Los técnicos municipales responsables de la obra han explicado esta mañana que la obra en la plaza va a dar inicio con una intervención en la zona trasera al acuario que va a realizar Aguas de Alicante, y está prevista que se ejecute entre el 4 y el 8 de abril, para proceder a unos cambios en las tuberías. Tras la Semana Santa, se retomará el resto de la ejecución del proyecto. "La Concejalía de Infraestructuras comenzará con el cierre del tráfico y el inicio de la obra en toda la plaza el 19 de abril, para acelerar las fases y reducir en el menor tiempo posible las afecciones, metiendo a trabajar a varios equipos, y la previsión es finalizarlas el 15 de junio", según han comunicado desde el gobierno municipal. ¿Y el acuario? Sin acuario pero con la pérgola, y mejorada. También se mantendrá el arbolado, incluido el olivo, y se potenciará la "esencia" de la plaza. El bipartito de Alicante ya presentó, en una anterior reunión, el proyecto de reforma de la plaza Nueva a hosteleros y comerciantes de la zona , que solicitaron que se conserven las zonas verdes, además de la pérgola y parte del pavimento. Este proyecto supondrá el punto final al acuario que se inauguró en 1998, durante el mandato de Díaz Alperi y en el que fallecieron decenas de peces en los últimos años. Así quedará la plaza Nueva tras su reforma: sin acuario, pero con pérgola El gobierno local, a mediados de 2018, decidió sacar definitivamente a todos los ejemplares marinos del acuario tras varios episodios de muertes masivas en la instalación. Los peces (más de 177 ejemplares) murieron poco después de la llegada del tripartito de izquierdas en el verano de 2015. Tras un cierre temporal que se prolongó veinte meses, el acuario volvió a reabrir a principios de 2017 tras una actuación sobre el sistema interno que superó los 120.000 euros. Un año después de esa reinauguración, ya con el gobierno liderado por Luis Barcala decidió cerrar definitivamente las "puertas" después de que otra veintena de animales fallecieran al estropearse la maquinaria y de que los técnicos municipales no pudieran "garantizar la supervivencia de los peces". El acuario ha estado desde entonces clausurado tras la extinción de las especies marinas. En abril de 2019, el bipartito anunció que esta instalación se convertiría en un espacio de educación ambiental y ludoteca pero sin peces, y presupuestó la transformación de la infraestructura en 100.000 euros. Durante el anterior mandato, cuando el tripartito estaba al frente el ejecutivo local, los populares defendieron el acuario y pidieron su puesta en marcha: "Sabemos que parte del equipo de gobierno es partidario del cierre de esta instalación, que es un importante atractivo para esta plaza y que daba vida a este espacio público", señalaron los populares durante el gobierno del tripartito de izquierdas. ¿Cómo quedará la plaza? El Ayuntamiento, tal y como ha explicado el concejal de Infraestructuras, José Ramón González, "va a cambiar toda la plaza y la zona para hacerla más accesible, peatonal y con nuevos itinerarios y habilitando un carril bici, logrando modernizar y crear una plataforma única en todo el espacio y haciendo la ciudad más habitable, primando el uso peatonal y creando nuevas áreas de descanso”. El concejal González ha explicado que “la total reforma de la plaza Nueva a su vez contempla intervenir también en las calles Susana Llaneras, Las Navas y Periodista Pirula Arderius, con el fin de mejorar la distribución de espacios, las condiciones de accesibilidad, creando nuevos itinerarios peatonales y pavimentación”. Por su parte, la edil de Comercio, Lidia López, ha puesto en valor esta intervención, destacando que “van a ser un revulsivo tanto para comerciantes como hosteleros ya que se van a crear nuevos itinerarios peatonales, ampliar el flujo de personas en esta zona y va a beneficiar a sus establecimientos modernizando el centro de Alicante y haciéndolo más sostenible y peatonal”. El Ayuntamiento persigue cambiar la distribución existente en esta céntrica plaza, generando nuevas áreas de descanso y uso polivalente. El edil de Infraestructuras destaca que la obra contempla “en todas las calles adyacentes llevar a cabo la pavimentación de aceras, que se ampliarán gracias a la modificación de la sección existente del viario, de esta forma vamos a conseguir tener una plataforma única, ganando espacio para el peatón mediante la eliminación de las bandas de estacionamiento”. De esta forma, en las calles Navas, Susana Llaneras y Periodista Pirula Arderius se llevará a cabo la ampliación de las aceras gracias a la modificación de la sección existente del viario, pasando a ser en plataforma única, ganando espacio para el peatón mediante la eliminación de las bandas de estacionamiento. Con esta actuación se prevé que mejoren los pavimentos y las condiciones de accesibilidad. En la Plaza Nueva se contempla incluir jardinería, plantación de especies arbustivas y mantener el arbolado en zonas verdes, y alcorques. Además, se dispondrán los elementos de mobiliario urbano, tales como, papeleras, bancos, bolardos, así como la colocación de señalización viaria vertical y el pintado de las marcas y señales viales en los viales adyacentes. Las actuaciones de este proyecto buscan mejorar las condiciones de uso del espacio público existente, tanto en la Plaza Nueva como en las calles adyacentes, generar nuevos usos en la misma, mejorando su accesibilidad, la estética de la plaza y su entorno.