La provincia recupera la demanda de vivienda perdida en las dos primeras semanas de guerra y los precios suben un 2,2% en el primer trimestre

Un informe de la Sociedad de Tasación sobre el comportamiento de la vivienda en el primer trimestre del año revela que el precio medio de los pisos en la provincia de Alicante ha subido un 2,2% y está en los 1.286 euros/m², dos puntos menos que la media nacional. Mientras, el coste de la construcción de vivienda nueva ha alcanzado los 1.106€/m² al cierre del primer trimestre de 2022.

Los datos de construcción de este primer trimestre del año únicamente recogen, no obstante, las tendencias de costes de construcción licitadas en meses anteriores a febrero, por lo que no reflejan el aumento en los costes de la energía y la falta de suministros en materiales básicos que se viene han producido en marzo. El sector inmobiliario ha superado el parón de la demanda que se produjo en las dos primeras semanas de la invasión de Ucrania y, ahora, el gran problema son los costes.

Pablo Serna, consejero-delegado de TM, subraya, en este sentido, que se observa más interés, más solicitudes de información, algo menos de visitas, pero más ventas. La demanda en general se ha mantenido porque a la caída del interés de unos mercados se sumado el interés de otrros. No obstante, Serna advierte de que los costes siguen disparados. Nadie quiere cerrar precios a la espera de cómo evolucionen los planes del Gobierno y la propia guerra.

La Sociedad de Tasación ha llevado a cabo una encuesta a profesionales tasadores sobre su percepción en los mercados locales en los que operan. El objetivo del sondeo era conocer su punto de vista sobre el comportamiento del mercado residencial, a fin de evaluar si el estallido de la guerra de Ucrania el 24 de febrero de 2022 ha alterado alguno de sus patrones.

La conclusión es que el 83% de los tasadores no ha apreciado que, desde el inicio de la contiend,a se haya producido alguna alteración estructural en los patrones de comportamiento de su mercado inmobiliario local. Ninguna de las respuestas recibidas en la encuesta acusa efecto alguno del conflicto en el nivel de los precios, ya sea en forma de subidas o de bajadas abruptas de los mismos.

Continuando con los resultados de la encuesta, un 17% de tasadores que, a nivel global, sí perciben algún tipo de impacto, la amplia mayoría de ellos (85%) constata que desde el inicio de la contienda su mercado local se ha ralentizado, especificando la mayoría de ellos (90%) que esta situación ya se refleja en una reducción del ritmo de las ventas. Desagregando los datos por tipo de mercado, el sondeo detecta que el porcentaje de tasadores que aprecia algún tipo de perturbación en municipios turísticos es un 5% .

La encuesta se realizó entre los días 28 de marzo y 31 de marzo. Recoge la opinión de 558 tasadores encuestados en las zonas donde desarrollan su actividad profesional, con el objetivo de conocer el punto de vista de los profesionales tasadores sobre el comportamiento del mercado residencial y evaluar si el estallido de la guerra en Ucrania ha alterado la evolución del precio de la vivienda a nivel nacional.

Por comunidades autónomas y sobre cien puntos de máximo, Baleares (55,7 puntos), Madrid (55,1) País Vasco (54,7) y Comunidad Valenciana (54,2) son las que tienen un Índice de Confianza más elevado en el sector imobiliario al cierre del primer trimestre. Por el contrario, las que tienen el valor más bajo al cierre de este periodo son Castilla y León (48,2 puntos) y Extremadura (49), ambos por debajo de la barrera de 50 puntos, que marca el punto de equilibrio.

Durante el último trimestre, destaca especialmente el aumento de 1,7 puntos en País Vasco, 1,7 puntos en Murcia y 1,3 puntos en Islas Baleares. Por el contrario, este Índice ha experimentado los mayores descensos en Galicia con 1,5 puntos, Extremadura con 1 punto, y en Navarra con 0,9 puntos.

Limitaciones al alquiler

Por otro lado, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante señala que la limitación del 2% a la subida en los precios del alquiler impuesta por el Gobierno sólo conseguirá reducir la oferta y elevar los precios, lo que agravará aún más la complicada situación del mercado del alquiler en Alicante. La presidenta del COAPI Alicante, Marifé Esteso, explica que en la actualidad es complicado encontrar una vivienda para alquilar con disponibilidad inmediata y con precios asequibles debido al desequilibrio entre oferta y demanda. "La consecuencia de limitar la subida de los alquileres será que haya menos oferta de viviendas y que las rentas de las que se alquilen sean superiores de salida, ya que a la fecha de revisión tienen limitación".

De hecho, la escasez de pisos en alquiler que puedan estar disponibles es el principal obstáculo para que se puedan instalar en la provincia varias empresas tecnológicas de Ucrania que se han trasladado a causa de la guerra en este país. “Obligar a imponer un tope de subida del 2% en un contexto en el que el IPC está en niveles cercanos al 10% es una barbaridad, ya que supone un importante perjuicio para los arrendadores. A un propietario le suben todos los gastos entre un 7 y un 8%, pero sólo puede incrementar la renta en un 2%, por lo que no es rentable poner una vivienda en alquiler y van a buscar otras alternativas”, indica.

Las agencias se están encontrando con clientes que deciden no alquilar sus viviendas y ponerlas en venta, ya que la limitación de la subida de la renta es un lastre que no están dispuestos a asumir. “En los últimos años siempre nos encontramos con que se quiere solucionar el problema del alquiler derivando todas las cargas sobre los propietarios, lo que es un gran error, porque la forma más efectiva de reducir los precios es ayudarlos para que saquen sus viviendas al mercado y aumente la oferta”, señala Esteso. Así, informa que en los últimos meses se estaban revisando contratos de alquiler con subidas del 5 o el 6% por el fuerte alza del IPC, por lo que esta limitación del 2% no tiene sentido.

La presidenta del COAPI de Alicante recuerda que los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria apuestan por dar ayudas directas a los propietarios, como beneficios fiscales, y ayudarles a tener la seguridad jurídica necesaria para que pierdan el miedo a poner sus viviendas en alquiler. “Y aquí tenemos que recordar que la mayoría de los arrendadores son ciudadanos de clase media que sólo tienen una vivienda en alquiler, que usan como complemento de renta. Incluso hay casos de personas que sólo lo tienen como único ingreso y necesitan tener la seguridad de que van a cobrar la renta para decidirse a entrar en el mercado del alquiler. Hablamos de alicantinos que se han quedado sin trabajo o mayores con pensiones muy bajas. No todos son grandes tenedores como parece que quiere señalar la administración”, asegura.