Empresa "a la fuga" en el parque Lo Morant

Nuevo contratiempo entre las obras que impulsa el Ayuntamiento de Alicante. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante tiene previsto resolver este martes el contrato suscrito para el proyecto de regeneración del parque Lo Morant después de que la empresa adjudicataria apenas haya cumplido con el 2% de los trabajos a apenas una semana de cumplirse los cuatro meses de periodo de ejecución. La mercantil alega el encarecimiento de las materias primas y también de la energía, con motivo de la crisis por el covid, recrudecida por la invasión rusa en Ucrania.

Este traspié se une a otros recientes, como el de la pasarela de acceso al castillo de Santa Fernando o la rampa para facilitar la accesibilidad en el Tossal, además del proyecto paralizado para completar el acceso sur a la ciudad. Ahora el afectado es un pulmón verde de doce hectáreas, que fue inaugurado en el año 1987 y es utilizado por muchos ciudadanos para practicar deporte y acudir con los menores a las zonas infantiles. El objeto principal del proyecto era acondicionar los pavimentos, realizar mejoras en el sistema de evacuación de aguas pluviales, reparar bordillos y alcorques de arbolado, además del muro del cerramiento exterior, así como trabajos auxiliares de reparaciones en el anfiteatro y en la caseta de bombeo.

Según fuentes municipales, el contrato se formalizó el pasado 29 de octubre, mientras que las obras empezaron mes y medio después, el 13 de diciembre, por lo que la actuación debería estar finalizada, si se hubieran cumplido los plazos, el 13 de abril. El presupuesto de la obra se quedó en los 398.396 euros, una oferta que en un inicio se consideró baja temeraria, respecto a la licitación, cifrada en unos 553.000 euros (IVA incluido).

A principios del pasado mes de marzo, cuando la obra ya tenía que estar más que avanzada, la empresa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la ampliación del plazo de ejecución de las obras en dos meses, alegando como causa justificativa del retraso cuestiones como los días festivos, la actual crisis sanitaria del covid-19 y la inestabilidad del mercado de materias primas y suministros de productos manufacturados.

Apenas dos semanas después, la mercantil registra un nuevo documento en el que insiste en la inviabilidad de llevar a cabo el proyecto si no se produce ningún tipo de ajuste: "Dada la actual inviabilidad de su ejecución por el desbocado incremento de los precios de ciertas partidas debido a la actual crisis de inestabilidad en los mercados provocada por la pandemia sanitaria que viene arrastrándose desde el año 2021, debido al aumento de la demanda a nivel mundial de determinados materiales como el cemento, aceros y aluminios, después de la paralización de la economía mundial en 2020. También por el aumento de precio de productos energéticos como la electricidad, gas y derivados del petróleo que se vienen sufriendo desde el segundo semestre de 2021 y agravada por la actual guerra de Ucrania. Todos ellos, factores no previsibles y excepcionales que en ningún caso pueden ser imputables al contratista".

A principios de este mes de abril, la dirección facultativa de la otra hace un contrainforme en el que pone negro sobre blanco la falta de ejecución del proyecto, a días de que se cumpla el plazo: "Del presupuesto líquido de remate adjudicado de 398.396 euros queda por ejecutar un total de 389.069 euros, es decir un 97,658% de la totalidad. Se ha certificado un 2,342%. No habiéndose tramitado todavía la certificación mensual del mes de marzo de 2022".

Desde el Ayuntamiento insisten en que hasta en cinco ocasiones se ha solicitado a la empresa el plan de obra (31 de enero, 3 de febrero, 21 de febrero, 3 de marzo y 17 de marzo), sin éxito. Además, desde también subrayan que, desde que el contratista presentó el segundo escrito, a mediados de marzo, "no se han realizado nuevos trabajos en obra, procediendo únicamente a la retirada de restos de demoliciones y terminación de una unidad de arreglo del muro de hormigón perimetral, en concreto, la unidad de picado y limpieza de paramentos deteriorados".

El Ayuntamiento subraya que la obligación de la empresa "es la ejecución de la obra, en el que se evidencia que no se ha realizado ninguna actividad tendente a realizar la prestación objeto del contrato, pues a sólo siete días de la finalización del plazo sólo se ha ejecutado un 2%". "No existe una demora en la ejecución sino un incumplimiento total de la obligación, a lo que se suma la negativa del contratista, desde un primer momento, de facilitar el programa de trabajo, documento vinculante y que de haberse facilitado en su momento, habría podido dar lugar a la imposición de penalidades o incluso a la resolución anticipada del contrato. Por este motivo no se considera la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el contratista, ya que no existen retrasos, desfases o desajustes, sino un incumplimiento total", según argumentan los técnicos para rechazar un cambio en el proyecto.